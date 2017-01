Zwönitz: Schneehöhle XXL bietet bis zu 30 Menschen Platz

erschienen am 28.01.2017



Zwönitz. Mitglieder des Modellsportzentrums Zwönitz haben eine XXL-Schneehöhle gebaut. Die Idee dazu kamen den Modellsportfreunden bei einer gemütlichen Runde. Vom vergangenen Samstag bis zum Freitag wurde dann an der frostigen Unterkunft gewerkelt. Mit einer Schneefräse sammelte man Schnee und verdichteten ihn. Am Ende kam etwa 40 Kubikmeter zusammen. Dann begann der Ausbau. 25 Kubikmeter wurden aus der Höhle geschafft. Sie hat nun eine Länge von sieben Meter,n eine Breite von fünf Metern und eine Höhe von zwei Metern.

Erste Sitzbänke sind bereits fertig. Bis zu 30 Personen haben Platz. Selbst Eislaufen könnten die Mitglieder des Zwönitzer Modellbauzentrums auf ihrem Gelände. Denn der Übungsteich der Modellbauer ist aktuell gefroren.

Die Chancen, dass die Höhle lange stehen bleibt, sind eher gering. Die Großwetterlage stellt sich um. Bereits in den vergangenen Tagen ist es spürbar wärmer geworden im Erzgebirge. Und die Temperaturen sollen weiter steigen. (mär)