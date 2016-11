"... zu Händen des Herrn Carl Marx"

Der Schachteinsturz in der Neuen Fundgrube riss im Jahr 1867 101 Bergleute in den Tod. Er brachte aber nicht nur Leid für die Hinterbliebenen, er hatte auch politische Folgen. Ein Brief hiesiger Kumpel an den Philosophen gehört dazu. Eine Ausstellung soll das dokumentieren.

Von Viola Gerhard

erschienen am 12.11.2016



Lugau. Am Ehrenmal an der Lugauer Kreuzkirche wird alljährlich der am 1. Juli 1867 verschütteten 101 Bergleute in der Neuen Fundgrube gedacht. Im kommenden Jahr jährt sich das Ereignis zum 150. Mal, darum soll die Veranstaltung dann größer ausfallen. Gedenkveranstaltung, Berggottesdienst und ein kleiner Bergaufzug sind geplant. Und eine Wanderausstellung zu Grubenunglücken im Allgemeinen und dem in der Neuen Fundgrube im Besonderen. Denn der Schachteinsturz von Lugau hat die Geschichte beeinflusst, sagt der Museologe Heino Neuber, der zugleich Vereinsvorsitzender der Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers ist. "Es ist kein Zufall", sagt Neuber, "dass die erste Bergarbeitergewerkschaft Deutschlands hier bei uns gegründet wurde, nicht im Ruhrgebiet oder sonstwo".

Denn das Unglück in der Neuen Fundgrube sei passiert, weil die Schachtanlage aus Profitgier vernachlässigt wurde. Der Schacht gehörte dem Zwickau-Lugauer Steinkohlenbau-Verein - die Förderung war 1862 aufgenommen worden, und schon mehrfach hatten die Bergleute seither den verrotteten und verfaulten hölzernen Ausbau des Schachtes kritisiert. Aber der Betriebsleiter habe nie reagiert, sagt Neuber. Als dann der Schacht eingestürzt und 101 tote Bergmänner zu beklagen waren, schlug das heftige Wellen weit über die hiesige Region hinaus. Deutschlandweit und sogar international kam es zu von Arbeiterorganisationen initiierten Hilfsaktionen für die Hinterbliebenen. Die Empörung war groß, dass Grubenherren ihre Profitsucht so weit trieben, dass es zu derart verheerenden Unglücken kommen konnte.

Wilhelm Liebknecht hatte sich im Auftrag des Leipziger Arbeiterbildungsvereins selbst ein Bild in Lugau gemacht, und dessen Vorsitzender August Bebel nutzte den 4. Vereinstag des Verbands Deutscher Arbeitervereine im Oktober 1867, um die Lage der sächsischen Bergarbeiter in den Fokus zu rücken, schreibt Helmut Scheibner in einer Schriftenreihe des Bergbaumuseum Oelsnitz aus dem Jahr 1987.

Dass es schließlich sogar zu einem Schreiben von Lugauer Bergarbeitern an Karl Marx kam, hatte eng mit einem Schachtarbeiter namens Carl Wilhelm Jungnickel zu tun. Der lebte zunächst in Niederwürschnitz, ab 1868 in Lugau, und war ein aktiver Arbeiterfunktionär, der sich vor allem für die Sicherheit der Bergarbeiter stark machte und das ungerechte Knappschaftskassensystem der Grubenherren kritisierte. Im Herbst 1868 wurde er zum Vorsitzenden des Lugau-Würschnitzer Bergarbeiterkommitees gewählt. In dessen Namen verfassten Jungnickel und ein gewisser Gustav Adolph Bachmann besagtes Schreiben an Karl Marx - mit der Bitte, Näheres zur Internationalen Arbeiterassoziation, die später als 1. Internationale bezeichnet wurde, zu erfahren. Grund: Die hiesigen Bergarbeiter waren der Meinung, es müsse etwas passieren, um ihre Rechte einfordern zu können, und wollten der 1864 in London gegründeten Arbeitervereinigung beitreten.

Der am 15. November 1868 "... zu Händen des Herrn Carl Marx" gesandte Brief fand trotz des Fehlers im Namen seinen Weg zu Marx, der ihn wenige Tage darauf auf einer Tagung des Londoner Generalrates der 1. Internationale verlas. Noch am gleichen Tag wurde beschlossen, die Lage der sächsischen Bergarbeiter genau zu untersuchen.

Wie die Antwort von Karl Marx an die Lugauer Bergleute ausfiel, ist nicht bekannt, sagt Heino Neuber. Während der Originalbrief der Lugauer an Marx im Archiv der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) in Moskau liege - von dort habe das Oelsnitzer Bergbaumuseum jetzt auch hochauflösende Scans desselben bekommen - fehle das Entgegnungsschreiben.

Der Kampf der Arbeiterfunktionäre war nicht umsonst. Die Forderungen von Wilhelm Liebknecht und August Bebel nach mehr Arbeitssicherheit wurden in neuen Gesetzen festgeschrieben, erklärt Heino Neuber. "Wie genau die Umsetzung aussahen, hoffe ich noch in alten Landtagsprotollen zu finden", erklärt er. Aber so viel sei bekannt: Es wurde Pflicht, zwei Schächte abzuteufen. War das nicht möglich, sollten Fluchtstollen zu Nachbarschächten angelegt werden. Für die verunglückten Bergmänner der Neuen Fundgrube kam dies zu spät, aber vom Lugauer Carl-Schacht, der 1852 bis 1855 geteuft worden war, sei beispielsweise ein solcher Stollen zum Gottes-Segen-Schacht gegraben worden.