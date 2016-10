24-jÃ¤hriger Bergwanderer aus dem Erzgebirge tÃ¶dlich verunglÃ¼ckt

24-jähriger Bergwanderer aus dem Erzgebirge tödlich verunglückt

erschienen am 01.10.2016



Schliersee/Gornau . Ein 24-Jähriger ist beim Bergwandern an der Brecherspitz in den Bayerischen Voralpen am Samstag tödlich verunglückt. Die Polizei ging nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus. Der Verunglückte stammte den Angaben zufolge aus dem Gornauer Ortsteil Witzschdorf im Erzgebirgskreis, lebte und arbeitete aber in Bayern. Laut Polizei sollen er und sein Begleiter schon auf dem Rückweg vom 1683 Meter hohen Gipfel gewesen sein, als sie an einer schmalen Stelle eine Wanderin überholen wollten. Der Freund des 24-Jährigen war den Angaben zufolge schon an der Frau vorbei, als er hinter sich das Geräusch von rutschenden Steinen hörte und sah, wie der 24-Jährige etwa 200 Meter über die steile Bergflanke stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Frau sei nach dem Unglück einfach weitergegangen, hieß es. (fp)