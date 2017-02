44-Jähriger aus Wolkenstein seit Mittwoch vermisst

erschienen am 10.02.2017



Wolkenstein. Der 44-jährige Jean-Dirk S. aus Wolkenstein wird seit Mittwoch vermisst. Das teilte die Polizei am Freitagvormittag mit. Er verließ seine Wohnung am Tag seines Verschwindens gegen 20.30 Uhr und kehrte nicht zurück. Der 44-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, hieß es weiter. Womöglich hält er sich im Raum Wolkenstein und im Wandergebiet der Wolkensteiner Schweiz auf.

Jean-Dirk S. ist 1,65 Meter groß und sportlich gebaut. Außerdem hat er graublonde, kurze Haare. Er könnte einen "Dreitagebart" tragen, wie zum Zeitpunkt seines Verschwindens. Letztmalig soll er mit türkisfarbenen Sportschuhen, einer blauen Jeans und einer schwarzen Soft-Shell-Jacke mit dem roten Firmenlogo "Fahrrad XXL" - am Kragen und wahrscheinlich auf der Brust - bekleidet gewesen sein. Bisher hatte die Polizei mittels Mantrailer und Hubschrauber nach dem Vermissten gesucht. Unter Telefon 03735 6060 bittet die Polizei um Hinweise zum Vermisstenfall. (fp)