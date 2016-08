4500 Besucher lassen es trotz groÃŸer Hitze krachen

4500 Besucher lassen es trotz großer Hitze krachen

Das Schloss- und Schützenfest hat auch in diesem Jahr wieder jede Menge geboten. Vor allem die Jugendbühne war ein Erfolg. Dem Bahnhof blieben hingegen viele Gäste fern.

Von Dirk Trautmann

erschienen am 29.08.2016



Zschopau. Das 23. Schloss- und Schützenfest in Zschopau ist gestern zu Ende gegangen. Eine positive Bilanz zog der Zschopauer Oberbürgermeister. "Wir hatten rund 4500 Besucher bei sehr schönem bis heißem Sommerwetter. Im vergangenen Jahr mögen es vielleicht mehr gewesen sein, aber da gab es in Zschopau auch das Treffen Sächsischer Schützenvereine und das hat viele Gäste zusätzlich angezogen", sagte Arne Sigmund.

Also fand in diesem Jahr ein ganz normales Schloss- und Schützenfest vor dem großen im kommenden Jahr statt - aber eines mit einer ins Auge und ins Ohr fallenden Neuerung. Zum 1. Mal wurde eine Jugendbühne gegenüber dem Rathaus errichtet, von der sehr jugendliche Musik herunter schallte. "Auch so etwas gehört zum Leben in der Stadt. Es ist, wie ich gehofft hatte, ein Treffpunkt für Alt und Jung geworden", sagte Stadtoberhaupt Arne Sigmund, der mit Robin Beyer einen tatkräftigen Organisator für die jugendgerechte Musik an seiner Seite hatte.

"Ich fand es schade, dass nur wenige Besucher beim Bahnhoffest waren. Dafür waren vor der Jugendbühne umso mehr. Die hat Abwechslung gebracht, eine sehr gute Neuerung", sagte Gast Heiko Kluge. Gertraude Dathe fand daran auch Gefallen. "Ich war gestern schon hier, es ist überall etwas los, im Schloss ebenso wie auf dem Markt. Ich hoffe, dass sich dieses Konzept durchsetzt", erzählte die Zschopauerin am Samstagabend. Auf dem Gelände rings um den Bahnhof Zschopau war die Anzahl der Neugierigen recht überschaubar gewesen. Dort wurde das Streckenjubiläum anlässlich 150 Jahre Eisenbahn Chemnitz-Annaberg-Buchholz und damit 150 Jahre Bahnhof Zschopau gefeiert.

Und doch gab es Bewährtes, das auch in diesem Jahr Gefallen fand, das Vogelschießen beispielsweise. Am Samstag machten die Mitglieder des Schützenvereins den Schützenkönig unter sich aus, gestern ist der neue Schützenmeister ermittelt worden. Neuer Schützenkönig ist Dietmar Schnädelbach, der schon 25 Jahre Mitglied des Vereins ist, jedes Mal beim historischen Vogelschießen dabei war und am Samstag einfach den Vogel abgeschossen hatte. "Ich war mächtig überrascht, dass ich in diesem Jahr eine Runde Bier für alle Schützen des Vereins ausgeben durfte", sagte der 70-Jährige nachdem er eine Nacht als Schützenkönig geschlafen hatte. Der 15-jährige Constantin Weber schoss gestern mit, als es um die Ermittlung des neuen Schützenmeisters ging. "Ich habe immerhin zwei Federn und einen Kopf des Vogels herunter geholt - und das mit neun Schuss", war das Mitglied der Privilegierten Bürgerschützengesellschaft zu Reichenbach im Vogtland zufrieden.