65-JÃ¤hrige kommt nach schwerem Schicksalsschlag zu groÃŸer Ehre

65-Jährige kommt nach schwerem Schicksalsschlag zu großer Ehre

Annemarie Fiedler aus Zöblitz erhält in diesem Jahr die Annen-Medaille des Freistaates Sachsen. Jahrzehntelang war sie als Ehrenamtlerin für andere Menschen da, bis sie selbst dringend Hilfe brauchte.

Von Georg Müller

erschienen am 10.09.2016



Zöblitz. Es ist der 15. September 2015 gewesen, der Annemarie Fiedlers Leben für immer veränderte. Am Zöblitzer Markt nahm ihr ein junger Mann mit seinem Auto die Vorfahrt. Annemarie Fiedler konnte nicht mehr ausweichen. Beim Zusammenstoß erlitt sie sehr schwere Verletzungen. "Ich spürte keinerlei Schmerzen", erinnert sie sich. Wegen des Adrenalins, das durch ihren Körper schoss. Erst später wurde klar, wie schlimm es um sie bestellt ist. Lungenquetschung, Schädelbasisbruch, gebrochenes Becken, kaputte Milz, zertrümmerte Zähne.

Noch immer ist die 65-jährige Rentnerin vom Unfall gezeichnet. In ihrem schmalen Haus in Zöblitz kann sie sich auch ein Jahr später nur schwer fortbewegen. Auf Krücken erledigt sie das nötigste. Zum Bad in die obere Etage schafft es Annemarie Fiedler, die gelernte Verkäuferin ist und lange im Federnwerk Marienberg arbeitete, kaum noch. Sie wäscht sich an einem kleinen Becken in der Küche. Gebadet wird im Keller. Ein Geländer würde das Steigen der Stufen erleichtern. Die Entscheidung der Kasse dazu steht noch aus. Größte Hilfe ist ohnehin ihr Mann Werner, der sich um vieles kümmert.

Dabei war es Annemarie Fiedler selbst, die jahrzehntelang für andere Menschen da war. Als ehrenamtliche Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sicherte sie oft Veranstaltungen wie Sportfeste ab. Sie versorgte kleinere Schürfwunden und war zur Stelle, wenn zum Beispiel bei Hitze der Kreislauf nicht mehr mitspielte. Rund 40 Jahre lang bildete sie andere in Erster Hilfe aus. Sie zeigte ihnen, wie bei Notfällen geholfen werden kann, wie die stabile Seitenlage funktioniert, warum es beim Wiederbeleben auf jede Sekunde ankommt. "Ich musste zum Glück selbst nie jemanden wiederbeleben." Inwiefern die von ihr Ausgebildeten in eine solche Situation kamen, kann sie nicht sagen.

Dass sie einmal selbst auf Hilfe angewiesen sein würde, über so etwas machte sich Annemarie Fiedler kaum Gedanken. Bis der 15. September kam. Der Fahrer des anderen Autos kam damals nach dem Zusammenstoß schnell zu ihr, um Erste Hilfe zu leisten. Gemeinsam mit zwei weiteren Frauen kümmerte er sich um Annemarie Fiedler, die bei vollem Bewusstsein war. "Sie brachten mich in die stabile Seitenlage und beruhigten mich." Rückblickend findet die Rentnerin, dass sie alles richtig machten.

Per Notarzt ging es in das Zschopauer Krankenhaus, später in einem Hubschrauber nach Leipzig. Nahmen die Ärzte anfangs an, dass sich Annemarie Fiedler nur leicht verletzte, stellte sich kurz darauf heraus, dass der Unfall zu schweren inneren Schäden geführt hatte. Notoperationen folgten. "Es stand damals auf der Kippe", so Annemarie Fiedler. Das Becken wurde mit Platten und Schrauben stabilisiert. Die Milz war nicht zu mehr retten. Doch Annemarie Fiedler schaffte es. Dank der Reha-Maßnahmen kann sie inzwischen wieder einige alltägliche Sachen erledigen. "Ich bin froh über die große Unterstützung", sagt sie und schließt dabei die Kollegen des Deutschen Roten Kreuzes ein.

Zurückkehren in ihr Ehrenamt kann Annemarie Fiedler nicht. Die Leitung der Frauengruppe, die unter anderem für die Kleiderkammer zuständig ist und somit Bedürftigen unter die Arme greift, musste sie wegen des Unfalls aufgeben. Den stellvertretenden Vorsitz des DRK-Kreisverbandes Mittleres Erzgebirge hatte die Zöblitzerin zu diesem Zeitpunkt längst abgegeben, um Jüngeren Platz zu machen. Für viele von ihnen ist sie angesichts des Engagements ein großes Vorbild. Auch aus diesem Grund soll Annemarie Fiedler nun ausgezeichnet werden. Am 26. September erhält sie in Dresden die Annen-Medaille, eine der höchsten Ehrungen des Freistaates. Annemarie Fiedler freut sich schon darauf, sieht die Medaille vor allem als Ehrung für das DRK. Eine Sache will sie bis dahin jedoch noch in Ordnung bringen lassen. Ihre Zähne. Damit sie wieder unbeschwerter lachen kann.