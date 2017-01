Am Zschopauer Skilift wird sich wohl auch 2017 kein Rad drehen

Während in umliegenden Orten die Hänge präpariert sind, herrscht am Hang der Motorradstadt Stille. Nur im sozialen Netzwerk gibt es eine gewisse Unruhe.

Von Mike Baldauf

erschienen am 12.01.2017



Zschopau. Seit 2012 gab es im Zschopauer Raum nicht mehr so viel Schnee wie in diesem Jahr, hat der Dittersdorfer Hobbymeteorologe Jens Weißbach anhand seiner Aufzeichnungen festgestellt. Fans des Ski-alpin-Wintersports freuen sich seit einigen Tagen über geöffnete Liftanlagen in der Region. Die in Zschopau steht dagegen still. Umso lauter wird das Thema im sozialen Netzwerk diskutiert. Die Kommentatoren äußern Bedauern, aber auch Spott und Häme gegenüber dem Verein Nordisch/Alpine Zschopau, der den Hang mit Schanzenanlage und Skilift von der Stadt gepachtet hat.

Das größte Hindernis, den Lift in Betrieb zu nehmen, sieht der Vorsitzende Achim Schaale im fehlenden Personal. Der Verein betreibt vorwiegend Leistungs- und Breitensport im Skispringen, und das recht erfolgreich. "Damit sind wir schon an der Leistungsgrenze des ehrenamtlichen Engagements angekommen", erklärt er auf Nachfrage. Die Abteilung Alpine existiere dagegen praktisch nicht mehr. "Ein paar Vereinsmitglieder treffen sich noch im breitensportlichen Bereich. Alle stehen im Berufsleben und haben keine Ambitionen, den Hang zu betreiben", fügt Schaale hinzu. Wenn sich drei oder vier Ehrenamtler dafür fänden, dann könne man dagegen definitiv etwas bewegen.

Jens Wagner, der die Freizeitstätte jahrelang mitbetrieben hat, bezweifelt indes, dass sich der Hang schnell präparieren lässt. Schon vor einem Jahr sprach er von einem "verwahrlosten Zustand" des Areals. In einem neuerlichen Schreiben an die Stadtverwaltung fragt er unter anderem, ob Lift und Flutlichtanlage überhaupt noch funktionieren, und warum der Hang seit Jahren nicht gemäht wurde.

Achim Schaale hält es durchaus für denkbar, den Hang kurzfristig herzurichten und das nötige Tüv-Siegel für den Lift zu beschaffen. Allerdings reiche die Schneehöhe von derzeit 20 Zentimetern nicht für einen sicheren Skibetrieb. Zumal der Untergrund uneben sei, nachdem die Strecke des Enduro-Laufs "Rund und Zschopau" erneut über den Skihang führte. Neben dem personellen Problem sieht Schaale zugleich ein finanzielles. Der Verein könne keinesfalls in Vorleistung gehen. Gerade erst seien die Forderungen der Stadt beglichen worden, die aus dem Skihangbetrieb der vergangenen Jahre resultierten. "Nur zu schimpfen, bringt uns nicht weiter", sagt Schaale und lädt Interessenten ein, ein Nutzungskonzept zu erarbeiten.

Für Jens Wagner ist das Kind dagegen längst in den Brunnen gefallen. Eine Lösung hat er auch nicht parat: "Wenigstens sollte man dann Farbe bekennen und den Hang der Natur zurückgeben. Sonst steht das Zeug noch in 20 Jahren rum."

Die Stadt schließt zumindest aus, den Lift selbst zu betreiben. "Sollte sich ein Interessent finden, welcher die Anlage übernehmen würde, so könnte mit dem Verein die Herauslösung des Hanges aus dem Vertrag vereinbart werden", teilt Oberbürgermeister Arne Sigmund in seiner Antwort an Jens Wagner mit. Wegen des Umbaus der Schanzenanlage mit Fördermitteln könne der Pachtvertrag mit dem Verein bis 2020 nicht gekündigt werden, fügt er hinzu.