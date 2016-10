Auf dem Schloss geht es app!

In Zschopau können sich Besucher nun per Smartphone-Programm durch die Gebäude führen lassen. "Freie Presse" hat es getestet.

Von Anne Schwesinger

erschienen am 14.10.2016



Zschopau. Museum - das klingt nach knarrenden Dielenböden, Glasvitrinen und ellenlangen Erklärtexten? Nicht so auf Schloss Wildeck in Zschopau. Dort gibt es seit 1. Oktober eine App. "Damit sind wir der Zeit und den Mitbewerbern am Markt ein Stück voraus", erklärt Oberbürgermeister Arne Sigmund. 7000 Euro habe die Stadt investiert. Die App ergänzt nicht nur die Ausstellung, sondern soll den Besuchern auch danach noch nützen. "Freie Presse" macht den Test.

Die App heißt "Schloss Wildeck Zschopau". Im Eingangsbereich des Museums wurde extra ein W-Lan-Bereich eingerichtet, damit Besucher das kostenfreie Programm gratis herunterladen können. Die Anregung für die App kam von Oberbürgermeister Arne Sigmund. Er wünschte sich eigentlich einen Audioguide für das Museum. Doch letztlich fiel die Entscheidung für eine App mit integrierten Sprachdateien, erklärt Daniela Sadowski (34). Die Museologin ist auf Schloss Wildeck dafür zuständig. Sechs Monate dauerte es, bis eine erste Version des Smartphoneprogramms für Besucher fertig war. In den ersten zehn Tagen wurde sie laut Google Playstore bis zu 50 Mal heruntergeladen. Wie oft bei iTunes, war nicht ersichtlich.

Die Ausstellungsstücke, zu denen es einen Eintrag in der App gibt - vorrangig Motorräder -, tragen eine extra Nummer. Rufen Besucher diese auf, erhalten sie weitere technische Daten zum Gefährt. Vor allem Motorrad-Fans dürften angetan sein. Bisher gebe es gut 45 Eintragungen zu Museumsstücken, so Daniela Sadowski. Außerdem finden Besucher in der App Informationen zu den einzelnen Schlossgebäuden und der Historie. Das Programm enthält außerdem einen Kalender für Veranstaltungen auf dem Schloss.

Die Audiodateien ergänzen die schriftlichen Informationen zu den Ausstellungsstücken um manch spannendes Detail: So liefen die Stufen des Turms Schlanke Margarete früher rechts herum, weil Angreifer so mit ihren Schwertern an der Treppenspindel hängen blieben. Nach der Zerstörung wurde die Treppe neu aufgebaut, diesmal links herum, um die Räume besser zugänglich zu machen.

Die Bedienbarkeit der App ist gut. Das Design mit einem Foto vom Schloss im Hintergrund sieht chic aus. Trotz Smartphone in der Hand wird der Rundgang zur Entdeckertour: Gäste suchen mit dem Blick die Ausstellungsstücke ab, um daran die nächste Nummer für die App zu entdecken.

Das Besondere:Fertig ist die App noch nicht. So wurden zuletzt Audiodateien eingefügt. Die Integration von Audiodateien in das Programm "ist schon etwas Besonderes für uns", erläutert Stefan Stadler vom Unternehmen Vmapit, das die Informationen Smartphone tauglich aufbereitet hat.

In Zukunft soll die App um einen Rundgang für Kinder durch das Museum erweitert werden, so Sadowski. Sie kann sich auch vorstellen, dass Sehenswürdigkeiten aus ganz Zschopau in die App integriert werden. Zudem sollen Ende dieses Jahres die ersten Leihgeräte für Besucher ohne Smartphone angeschafft werden, so OB Arne Sigmund.

Die App Schloss Wildeck Zschopau können Sie im Google-Play-Store für Android oder im iTunes-Store für iOS herunterladen. Für Android: www.freiepresse.de/appandroid

Für iOS:www.freiepresse.de/appios