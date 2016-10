Autofahrer stirbt nach Unfall

erschienen am 24.10.2016



Weißbach. Der 79-jährige Autofahrer, der am 6. Oktober auf der S 232 im Amtsberger Ortsteil Weißbach mit seinem Citroën mit einem entgegenkommenden VW Caddy zusammengeprallt war, ist im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten suchen zu dem Unfall Zeugen. Insbesondere der Lkw-Fahrer, der vor dem VW unterwegs war, wird gebeten, sich zu melden. Es soll sich um einen Laster mit Pritsche und möglicherweise Ladekran handeln. An dem Fahrzeug war eine grüne Aufschrift angebracht. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0371 87400 entgegen. (fp)