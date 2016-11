Befragte sehen bei Angeboten für Familien und junge Leute Rot

Die Mehrzahl der Teilnehmer einer "Freie Presse"-Umfrage lebt gern in der Zschopauer Region. Mit einigen Zuständen in der Heimat geht sie dennoch hart ins Gericht.

Von Mike Baldauf und Martina Brandenburg

erschienen am 19.11.2016



Zschopau. Wie lebt es sich in der Zschopauer Region? Das wollte die "Freie Presse" in einer groß angelegten, aber nicht repräsentativen Umfrage unter Einwohnern in Amtsberg, Börnichen, Drebach, Gelenau, Gornau, Grünhainichen, Wolkenstein und Zschopau wissen. Dabei wurde deutlich: Die Mehrheit der befragten Frauen und Männer fühlen sich in ihrer Heimat wohl. Jeder Zehnte ließ die Frage nach seiner Lebensqualität indes unbeantwortet. Hier sind die ersten Ergebnisse:

Kinder- und Familienfreundlichkeit: Das Angebot an Betreuungsplätzen in Kindergärten, Krippen und Horteinrichtungen wird überwiegend positiv bewertet. Für die meisten, die sich mit dieser Frage befasst haben, gibt es kaum etwas auszusetzen. Ähnlich verhält es sich mit den Öffnungszeiten. Anzahl und Zustand der Spielplätze empfindet ein Drittel der Umfrageteilnehmer, die sich geäußert haben, als nicht zufriedenstellend. Zur Kinderfreundlichkeit in der Motorradstadt schreibt eine Leserin: "Zschopau gibt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten Mühe."

Freizeitmöglichkeiten: Knapp ein Drittel der Umfrageteilnehmer hat an den Angeboten für Senioren nichts auszusetzen. In etwa ebensogroß ist die Anzahl der Kritiker. Schlechter werden die Möglichkeiten für junge Leute und Familien bewertet. In Zschopau gibt es nach wie vor den Ruf nach einem neuen Kulturhaus, Kino, mehr Theater und Diskotheken. Im Schloss wünschen sich die Befragten mehr Veranstaltungen als bisher.

Gesundheitsversorgung: Bewohner der Region beklagen insbesondere lange Wartezeiten bei Augenärzten - bis zu einem Dreivierteljahr - und bei Terminen für eine Magnetresonanztomographie (MRT). Zu lange Wartezeiten in der Notaufnahme des Krankenhauses und Facharztmangel auf dem Land sind weitere Kritikpunkte. Mit der hausärztlichen Versorgung zeigt sich der überwiegende Teil der Befragten zufrieden.

Ordnung/Sicherheit/Sauberkeit: Seit dem Zustrom von Flüchtlingen ins Land steht das Sicherheitsbedürfnis der Menschen mehr denn je im Fokus der Öffentlichkeit. Von den Umfrageteilnehmern fühlt sich die große Mehrheit in ihrem Wohnort sicher. Nur fünf Prozent bewertet die Lage als überwiegend schlecht.

Verkehr: Mit guten Bus- und Bahnverbindungen sind nicht alle Bewohner im Zschopauer Raum gesegnet. Das spiegelt sich auch in den Antworten wider. 43 Prozent der Befragten sind mit den Verbindungen recht zufrieden. 36 Prozent befinden das Angebot für ungenügend. Auch bei der Anbindung des Heimatortes ans überregionale Straßennetz gehen die Ansichten weit auseinander.