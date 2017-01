Bergbauvereine halten Tradition lebendig

Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Weltkulturerbe ist Ende vergangenen Jahres vollzogen worden. Bei der Nachwuchsarbeit gehen die Vereine ganz verschiedene Wege.

Von Anne Schwesinger

erschienen am 23.01.2017



Zschopau. Die Nachricht, dass die Bergparaden ins Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurden, platzte mitten in die Weihnachtsumzüge. "Damit wird das Brauchtum, das wir pflegen, deutschlandweit anerkannt", sagt Udo Brückner, Vorsitzender der Saigerhüttenknappschaft Olbernhau-Grünthal. Das sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Weltkulturerbe, so der Olbernhauer. "Die Paraden vermitteln konzentriert die Bergbauhistorie", fasst Ronald Uhlig zusammen, insbesondere wegen der verschiedenen Trachten und Gewerke, die dargestellt werden. Der Vereinschef der Bergbrüderschaft Pobershau schreibt der Bergparade die größte Außenwirkung zu.

Aber auch Besucherbergwerke vermitteln Einblicke in die Tradition. Beim Tag der offenen Tür führte Jörg Beyer im vergangenen Sommer Besucher durch den Segen-Gottes-Erbstollen in Seiffen. Der 48-Jährige ist seit zwei Jahren Vorsitzender der Seiffener Berg- und Hüttenknappschaft. Um den Nachwuchs im Verein sei es relativ gut bestellt. Zwölf Kinder gehören zur Knappschaft, die 67 aktive Mitglieder hat. Die Nachwuchsarbeit findet dort statt, wo Kinder tagtäglich sind: An der Grundschule Seiffen gibt es im Rahmen des Ganztagsunterrichtes eine Bergbau-AG. Bis zu 14 Schülern bringen Jörg Beyer und seine Mitstreiter den Bergbau in der Region näher. Ausflüge zu den Wirkungsstätten der Bergleute in Seiffen stehen ebenso auf dem Programm wie vor Weihnachten das Räuchermann-Basteln - in Form eines Bergmanns, versteht sich.

Auf anderem Wege, aber nicht minder erfolgreich, wirbt das Musikkorps der Stadt Olbernhau um junge Menschen. "Das Durchschnittsalter beträgt bei den 63 Mitgliedern 28 Jahre", sagt Udo Brückner, Leiter des Korps. Das lädt gemeinsam mit der Musikschule die Olbernhauer Drittklässler ein, um ihnen die Instrumente vorzustellen. "Über die Musik kommen viele in die Knappschaft", sagt Brückner. Das Korps ist vor 1994 der Saiger-hüttenknappschaft im Saigerhüttenverein Olbernhau-Grünthal beigetreten. Derzeit hat Brückner auch den Vorsitz der Knappschaft inne.

"Hervorragend", findet Siegbert Ullmann die Aufnahme der Paraden auf die Bundesliste. Der neue Vorsitzende der Hüttenknappschaft Blaufarbenwerk Zschopenthal sieht die Bedeutung der Vereine auch darin, die Erinnerung daran zu bewahren, wie wichtig die Region vor dem industriellen Zeitalter gewesen ist. 2015war eine Abordnung der Knappschaft beim europäischen Knappen- und Hüttentag im Tschechischen in Pribram. Die Hüttenknappschaft betreibt vor allem Geschichtsforschung zur Kobaltblau-Herstellung. Da sich die Knappschaft aus dem Blaufarbenbetrieb gegründet hat, der im Laufe des 19. Jahrhunderts eingestellt und nach Aue verlegt wurde, gibt es im Verein keine Bergbau-Nachfahren, erklärt Ullmann. Solche sind in der Bergknappschaft Marienberg aktiv. Unter den 51 Mitgliedern der Knappschaft gibt es welche, die noch im Bergbau gearbeitet haben. Mittlerweile sogar einen jungen Menschen, der Bergbau studiert hat, sagt Ralf Albrecht, seit zwei Jahren Vereinsvorsitzender. Die Knappschaft unternimmt Wanderungen auf dem Bergbaulehrpfad im Marienberger Revier, zudem gibt es die traditionelle Jahreshauptversammlung - Berghauptquartal genannt.

Die Aufnahme der Bergparaden und Bergaufzüge in Sachsen in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes erfolgte am 9. Dezember. Der Sächsische Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine hatte den Antrag eingereicht. Die deutsche Kulturministerkonferenz nahm ihn einstimmig an. (mit an)