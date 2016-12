Bildung - Regionalagentur erhält 36 Landlehrer

Zschopau/Chemnitz. Im Regionalbereich Chemnitz der Sächsischen Bildungsagentur sollen 36 der insgesamt 101 Lehrer eingesetzt werden, die bei ihrem Studium derzeit mit einem Sachsenstipendium unterstützt werden. Diese Zahl hat Dirk Reelfs als Pressesprecher des Sächsischen Kultusministeriums genannt. Die Regionalagentur Chemnitz ist für den Erzgebirgskreis, den Landkreis Mittelsachsen sowie die Stadt Chemnitz zuständig. Das Förderprogramm war voriges Jahr gestartet und in einer zweiten Runde Mitte des Monats um weitere 51 Stipendiaten erweitert worden. Sie studieren das Lehramt Grundschule, Oberschule und Sonderpädagogik an den Universitäten in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Erfurt, Halle und Jena. Bis zum Ende ihrer Regelstudienzeit erhalten sie 300 Euro monatlich und verpflichten sich im Gegenzug, so der Sprecher, nach dem Abschluss ihrer Ausbildung für die Dauer ihrer Förderung in einer ländlichen Schule zu arbeiten. (jan)