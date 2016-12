Börnichen: Glätte und tiefstehende Sonne lösen Unfälle aus

erschienen am 30.12.2016



Börnichen. Zwei Unfälle haben sich am Freitagfrüh nahe Börnichen ereignet. So krachte es gegen 8.30 Uhr auf der S 223 zwischen Börnichen und Augustusburg. Der Fahrer eines Renault kam wegen Glätte von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und überschlug sich. Die Feuerwehren Grünhaininchen und Börnichen kamen zum Einsatz. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Nur etwa 400 Meter von der Unfallstelle entfernt krachte es erneut. Dort war es nicht nur glatt, auch die Sonne stand sehr tief. Ein Seat fuhr dadurch auf einen vor ihm haltenden VW-Transporter. Drei Menschen wurden verletzt, darunter ein Kleinkind. (bemä)