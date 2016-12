Börnichen: Vier Verletzte bei zwei Unfällen

erschienen am 30.12.2016



Börnichen. Zwei Unfälle haben sich am Freitagfrüh auf der S 223 ereignet. Gegen 8.20 Uhr kam der 52-jährige Fahrer eines Renault etwa 400 Meter vor dem Ortseingang Börnichen in einer Kurve nach rechts von der winterglatten Fahrbahn ab und stieß gegen einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen. Danach geriet der Renault ins Schleudern und blieb auf dem Dach auf einem Feldweg liegen. Der 52-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Etwa 50 Minuten später fuhr die Fahrerin eines Seat auf der S 223 etwa 200 Meter nach dem Ortsausgang Waldkirchen auf einen am Stauende verkehrsbedingt haltenden VW. Bei diesem Unfall erlitt die 24-jährige Seat-Fahrerin schwere Verletzungen, zwei Insassen des VW wurden leicht verletzt. Schaden: 8000 Euro. (fp)