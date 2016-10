Brand in Asylunterkunft löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Ein Bewohner wollte sich mit einem Sprung aus dem Fenster retten und wurde dabei schwer verletzt. Augenzeugen berichten von teilweise chaotischen Zuständen bei der Evakuierung des Gebäudes.

Von Michael Sellger

erschienen am 29.10.2016



Drebach. Blaulicht, dichter Rauch, Feuerwehrmänner in Atemschutzmasken, dazwischen Schaulustige: Bei einem Brand im Asylbewerberheim im Drebacher Ortsteil Spinnerei ist gestern ein Bewohner schwer verletzt worden. Das Feuer löste einen Großeinsatz mehrerer Ortsfeuerwehren mit 124 Rettungskräften aus.

Der Brand brach gegen 16 Uhr in einem Zimmer in der zweiten Etage aus. Der 24-jährige Bewohner versuchte sich nach Angaben der Polizei, mit einem Sprung aus dem Fenster zu retten. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Eine weitere Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Nach unbestätigten Augenzeugenberichten soll es sich dabei um den Leiter der Einrichtung gehandelt haben.

Bemerkt hatte das Feuer Stefan Melzer, der Betriebsleiter des benachbarten Textilunternehmens. "Gegen 16 Uhr sah ich aus dem Gebäude Rauch aufsteigen und Menschen an den Fenstern stehen. Ich rief sofort die Feuerwehr", sagte Melzer.

Noch bevor die ersten Löschzüge eintrafen, habe die Räumung des Gebäudes durch Mitarbeiter der Einrichtung begonnen, berichtete Sieghard Fritzsche, Wachmann in der Asylunterkunft. Dabei sei unter den Bewohnern Panik ausgebrochen. Einige hätten geschrien oder seien für kurze Zeit wegen automatisch schließender Brandschutztüren eingesperrt gewesen. Zum Teil sei die Evakuierung chaotisch verlaufen. Es soll zeitweise Unklarheit über die Zahl der anwesenden Bewohner geherrscht haben. Auf dem für solche Notfälle vorgesehenen Sammelplatz vor dem Gebäude hätte es zudem Probleme gegeben, die Menschen davon abzuhalten, in das brennende Gebäude zurückzukehren. "Einige Bewohner wollten wieder in ihre Zimmer rennen, um Wertgegenstände zu retten", berichtete Fritzsche.

Später eintreffende Bewohner versuchten ebenfalls, trotz des Löscheinsatzes in das Gebäude zu gelangen. Polizei und Feuerwehr mussten sie daran hindern.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens lagen am Freitagabend noch keine Informationen vor. Bei dem Brand wurde das Gebäude allerdings so schwer beschädigt, dass es unbewohnbar bleibt, so die Polizei.

In der Asylunterkunft leben normalerweise 90 Menschen. Als das Feuer ausbrach, befanden sich nur 16 von ihnen in dem Gebäude. Die Bewohner wurden später mit Bussen auf andere Heime verteilt.

Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch ungeklärt. Hinweise darauf, dass das Feuer mutwillig verursacht wurde, gibt es bislang keine.