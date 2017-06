Brand in Carport - eine Person verletzt, mehrere Oldtimer zerstört

erschienen am 09.06.2017



Dittersdorf. Auf dem Gelände eines Mehrfamilienhauses an der Dittersdorfer Straße in Amtsberg ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei kam ein Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Aus dem betroffenen Gebäude sowie umliegenden Häusern wurden zudem insgesamt elf Personen evakuiert.

Gegen 13.50 Uhr ging bei den Kameraden ein Notruf zu einem Feuer in einer Scheune sowie einem Carport ein. Bei Ankunft der Feuerwehr stand der Carport bereits in Vollbrand. Aufgrund der Größe des Objektes entschied der Einsatzleiter, weitere Kräfte nachzufordern. Der Carport brannte komplett aus, ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnten durch die Kameraden jedoch verhindert werden. In dem Schuppen selbst waren vier Oldtimer untergestellt. Zwei der Fahrzeuge wurden bei dem Brand komplett zerstört, die anderen beiden stark beschädigt.

Ersten Informationen zufolge waren 79 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Dittersdorf, Weißbach, Einsiedel, Gelenau, Schlösschen, Gornau sowie Zschopau im Einsatz. Zur Schadenshöhe können im Moment noch keine Angaben gemacht werden. Die Dittersdorfer Straße blieb für mehrere Stunden gesperrt. (fp)