Brand in Dachgeschosswohnung

erschienen am 09.01.2017



Zschopau. Zu einem Brand am Markt in Zschopau musste am Montagnachmittag die Feuerwehr ausrücken. Das Feuer war in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Die Eigentümer konnten den Brand, der zum Glück nur auf eine kleine Fläche begrenzt blieb, selbst löschen und so Schlimmeres verhindern. Die Feuerwehr Zschopau, die mit 20 Mann angerückt war, kontrollierte mit einem Trupp und einer Wärmebildkamera den Brandbereich. Die Lange Gasse blieb an der Stelle für 45 Minuten voll gesperrt. Es gab größere Behinderungen im Feierabendverkehr. (bemä)