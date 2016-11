Breitband: Zschopau schon gut versorgt

Weil es in puncto schnelles Internet kaum weiße Flecken gibt, kann die Stadt nicht auf Zuschüsse zählen. Das Rathaus will trotzdem versuchen, ein kleines Stück vom Förderkuchen abzubekommen.

Von Mike Baldauf

erschienen am 10.11.2016



Zschopau. Beim Turbo-Internet weist Zschopau kaum Versorgungslücken auf. Das hat eine von der Stadtverwaltung in Auftrag gegebene Studie ergeben. Demnach sind auf nahezu 95 Prozent des städtischen Territoriums Datenübertragungsraten von mindestens 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) drin. Ähnlich sieht es im Ortsteil Krumhermersdorf aus. Dort sind es 96 Prozent.

Damit wird die Kommune nicht oder nur in geringem Umfang von dem 2,7 Milliarden Euro schweren Bundesförderprogramm für den Breitbandausbau profitieren können. Läge die Verfügbarkeit des schnellen Internets in der Fläche nur um wenige Prozentpunkte niedriger, sähe die Sache etwas anders aus. Die Fördergrenze liegt Bauamtsmitarbeiter Thomas Berger zufolge bei 90 Prozent.

Die Chance: Trotzdem will die Verwaltung prüfen, ob sich nicht doch noch für ein oder mehrere kleine unterversorgte Gebiete ein Förderpaket schnüren lässt. Voraussetzung: Die Fördersumme darf nicht weniger als 100.000 Euro betragen. Spätestens bis Februar 2017 müsste so ein Projekt beantragt werden.

Von dem 50.000-Euro-Scheck, den Oberbürgermeister Arne Sigmund im März symbolisch von Bundesverkehrs- und -infrastrukturminister Dobrindt in die Hand gedrückt bekam, wird die Kommune nur einen kleinen Teil einlösen. Das vorliegende Markterkundungsverfahren kostete rund 6400 Euro. Hinzu kämen bis zu 5000 Euro, falls die Kommune Unterlagen für ein Breitbandausbau-Projekt erstellen ließe.

Die Unterversorgten: Der Telekommunikationsdienstleister aus Oberlungwitz hat herausgefunden, dass 100 Grundstücke in Zschopau sowie 19 in Krumhermersdorf als unterversorgt gelten. Das heißt, dort beträgt die Bandbreite höchstens 30 Mbit/s, in den meisten Fällen weniger als 16 Mbit/s. Betroffen sind unter anderem die Grundstücke Am Helmgarten 1 bis 7, die Chemnitzer Straße 91 bis 96 und die Neue Marienberger Straße 189 bis 196. Schlechte Karten haben Bewohner außerhalb des Stadtgebietes wie der Scharfensteiner Straße 1 bis 18 in Wilischthal und der Bornwaldstraße 18 in Krumhermersdorf. Mit 0,5 beziehungsweise 0,4 Mbit/s kommen sie im weltweiten Datennetz nur im Schneckentempo voran.

Auch das Gewerbegebiet Zschopau/Nord zählt zum unterversorgten Terrain - 16 bis 30 Mbit/s liegen dort an. Obwohl die Telekom gleich in der Nähe über einen Anschlusspunkt verfügt, ist laut Studie in den nächsten drei Jahren kein Ausbau vorgesehen. Dagegen liegen für andere Straßenzüge innerhalb dieses Zeitraums Ausbauzusagen der jeweiligen Netzanbieter vor, hat der Oberlungwitzer Dienstleister recherchiert. Demnach soll die Anzahl der unterversorgten Grundstücke in Zschopau mit seinen Ortsteilen von 119 auf 71 schrumpfen.

Die Anbieter: Neben der Deutschen Telekom zählen die Antennengemeinschaften Erznet AG aus Marienberg und die ortsansässige Radio Bachmann GmbH zu den größten Breitbandanbietern in Zschopau. Allein Bachmann versorgt annähernd 4500 Haushalte über Antennenkabel mit dem Fernsehsignal. Das entspricht einer Haushaltsabdeckung von annähernd 97 Prozent. Seinen Kunden kann Geschäftsführer Jens Bachmann Internet-Zugänge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 32 Mbit/s anbieten. Höhere Bandbreiten bis zu 50 Mbit/s hat der Kabelbetreiber in Aussicht gestellt. Doch der Bedarf dafür scheint sich bislang in Grenzen zu halten.