Bringen Schornsteinfeger wirklich Glück?

Ab morgen ist Alexander Scholz Zschopaus neuer Bezirksschornsteinfeger. Er weiß: Der Aberglauben um seine Zunft beruht auf einem wahren Kern.

Von Anne Schwesinger

Zschopau. Wenn er in seiner schwarzen Schornsteinfeger-Uniform auf der Straße unterwegs ist, fragen ihn des Öfteren Menschen, ob sie ihn einmal anfassen dürfen, erzählt Alexander Scholz. Er sagt dann meist "Ja".

Nach einem alten Aberglauben bringt es Glück, einen Essenkehrer zu berühren oder ihm einen der goldenen Knöpfe von der schwarzen Jacke abzudrehen. Auch dafür wurde Scholz schon engagiert: Bei einer Hochzeit wartete er vor dem Standesamt auf das Brautpaar. Die Braut stibitzte ihm einen Knopf und behielt ihn als Glücksbringer.

Seiner eigentlichen Aufgabe geht der 38-Jährige ab morgen als neuer bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger für Zschopau nach. Dabei hatte der Hohndorfer ursprünglich einen bodenständigeren Weg eingeschlagen und Zimmermann gelernt. Die Aussichten in der Baubranche seien aber "nicht so rosig" gewesen. Von den Holzbrettern zur Asche war der Weg für ihn nicht weit: Sein Vater Norbert Scholz arbeitet als Schornsteinfegermeister in Hohndorf.

Alexander Scholz, damals 22, sattelte um und drückte noch einmal die Berufsschulbank, neben seinen 16-jährigen Mitschülern. Danach kehrte er 13 Jahre lang Marienberger Schornsteine. Nach Feierabend sowie im Blockunterricht ließ er sich zum Meister ausbilden. Anstrengende drei Jahre seien das gewesen. Bei der Frage nach dem Meisterstück eines Schornsteinfegers lacht er: Acht Stunden lang musste er eine Prüfung schreiben, zudem auf den Dächern der Bautzener Innenstadt sein fachliches Können beweisen. Sein Lohn: der Meisterbrief.

Als er erfuhr, dass die Stelle des Bezirksschornsteinfegers für Zschopau ausgeschrieben war, bewarb er sich bei der Landesdirektion und bekam den Zuschlag. Die Stelle ist auf sieben Jahre befristet. 2500 Liegenschaften in Zschopau und Umgebung betreut er künftig.

Heutzutage kommt er als Schornsteinfeger nicht mehr nur mit dem markanten runden Besen am Seil über der Schulter zu den Kunden, sondern bringt zusätzlich Werkzeugkoffer und Laptop mit. Die "Schwarzarbeit", wie das Kehren der Esse im Berufsjargon heißt, macht nur noch etwa ein Drittel seiner Arbeit aus. Hauptaufgabe für den Bezirksschornsteinfeger ist das Abnehmen von Feuerstätten. Scholz ist als einziger in Zschopau bevollmächtigt, neugebaute Feuerstätten und Schornsteine zu begutachten und die Betriebs- und Brandsicherheit zu prüfen.

Trotzdem steigt er immer noch etwa 2000 Mal pro Jahr aufs Dach und kehrt Schornsteine. "Da muss man schon höhentauglich und schwindelfrei sein", sagt Alexander Scholz. Anders als zum Beispiel Hobby-Kletterer ist er nämlich nicht mit einem Seil gesichert. "Aber man gewöhnt sich dran." An eine richtig gefährliche Situation kann er sich nicht erinnern. Nur einmal sei ihm während seiner Ausbildung auf einem Dachboden eine morsche Leiter weggebrochen. Dann hing der Lehrling im Fensterrahmen. Mit einem Klimmzug schwang Scholz sich aufs Dach. Ein Kollege kam schließlich und half ihm. Passiert ist ihm nichts - Glück gehabt.

Woher der Aberglaube des glücksbringenden Schornsteinfegers stammt? Scholz erzählt: Im Mittelalter waren Häuser und Dächer oft aus Holz. Immer wieder brannten Gebäude und ganze Stadtviertel ab wegen defekter Schornsteine. Glücklich war, wem immer wieder der Mann in Schwarz einen Besuch abstattete und die Esse reinigte.Ob er selbst besonders viel Glück habe? Scholz lacht: "Also gewonnen habe ich im Lotto noch nicht."

Alexander Scholz hat sein Büro als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger in der Kantor-Geißler-Straße 2 in 09405 Zschopau. E-Mail: ascholz@gmx.net