Bürgerladen: Hier bestimmen die Kunden, was in die Regale kommt

Seit mehr als 100 Tagen haben die Venusberger ein eigenes Geschäft im Ort. Einige Produkte wurden seitdem schon wieder aus dem Sortiment genommen. Nun stehen weitere Neuerungen an.

Von Anne Schwesinger

erschienen am 22.12.2016



Venusberg. Lothar Marthelock ist froh, dass es wieder einen Laden in Venusberg gibt. In die "Wilde Hirse" kommt der 76-Jährige ein bis zwei Mal pro Woche. Im Einkaufsbeutel landet, was er und seine Frau Anni (83) jeden Tag brauchen. An dem Genossenschaftsladen haben sie sechs Anteile. "Wir wollen ja auch, dass die nicht verfallen", sagt Anni Marthelock. Die beiden wohnen im selben Haus an der Drebacher Straße, in dem am 27. August der Venusberger Bürgerladen eröffnet wurde.

Die Genossenschaft: Das Geschäft im Venusberger Zentrum ist das zweite der Genossenschaft Bürgerläden Scharfenstein - Venusberg. Am 28. Mai wurde in Scharfenstein der "Ess-Bahnhof" eröffnet. Zuletzt hatte es in den beiden Orten zur Nahversorgung nur noch einen Bäcker gegeben. Die Drebacher wurden selbst aktiv. "Anderswo wird gejammert oder im Konjunktiv gesprochen", sagt Steffen Leischnig, Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft. Die Drebacher seien weiter. Über 300 Menschen haben Anteile zu 50 Euro an den Läden.

Die Kunden: Pro Tag kommen etwa 80 Menschen in die Venusberger "Wilde Hirse". Die hat von Dienstag bis Samstag geöffnet. Für Senioren wie die Marthelocks ist der Laden wichtig. Der nächste Supermarkt in Drebach ist für sie ohne Auto oder Bus kaum erreichbar. Es kämen auch junge Familien mit Bewusstsein für ihren Heimatort, sagt Leischnig. "Viele fühlen sich verantwortlich und leisten einen Beitrag zum Erhalt des Ladens." Der mache zwar noch keinen Gewinn, "aber es sieht gut aus". Die Genossenschafter können mitbestimmen, welche Waren in den Regalen landen.

Die Produkte: Über 50 Wünsche der Mitglieder haben schon Eingang ins Sortiment gefunden, von Dinkelmehl bis zu laktosefreier Milch. Gar nicht lief Sushi. Die Häppchen aus Japan mit rohem Fisch wurden wieder aus den Regalen verbannt. Dafür werden zunehmend Waren aus der Region angeboten: Kartoffeln aus Hilmersdorf, Eierprodukte aus Eppendorf. Bisher war Edeka Vertragspartner. Der wird nun nicht mehr vom Stammlieferanten bedient. Künftige Hausmarke wird "Hofgut" mit einer "bezahlbaren Biostrecke", so Leischnig. So sei das Vollsortiment auch nicht mehr direkt vergleichbar mit den ärgsten Konkurrenten der kleinen Läden: den großen Discountern.

Der Lieferservice: Ab den kommenden Tagen wird es einen zusätzlichen Service geben. Kunden können im Laden einkaufen. Die schweren Taschen werden ihnen dann nach Hause geliefert. Zudem sollen Kunden zu Hause abgeholt und bis zum Laden gefahren werden.

Der Klatsch und Tratsch: Der 200 Quadratmeter große Laden sei ein gewollter Umschlagpunkt für die Neuigkeiten im Ort, sagt Steffen Leischnig. Kunden können in einer Sitzecke eine Pause einlegen bei Kaffee und Snacks.

Das Vorbild: Es gebe viele Ortschaften ohne Nahversorger, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Steffen Leischnig. "Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass unser Modell so übertragen werden kann." Es liefen bereits Gespräche mit Lauterbach.