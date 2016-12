"Das Gesamtpaket ist entscheidend"

Eine neue Studie hat dem Erzgebirgskreis schlechte Noten bescheinigt - Wirtschaftsförderer Matthias Lißke relativiert die Ergebnisse

erschienen am 07.12.2016



Der Erzgebirgskreis ist die wirtschaftlich schwächste Region Sachsens. Das besagt zumindest eine aktuelle Studie, die das Wirtschaftsmagazin "Focus Money" in Auftrag gegebenen hat. Laut dem deutschlandweiten Landkreis-Test landet der Erzgebirgskreis hinter dem Vogtland und Mittelsachsen auf dem letzten Platz. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam im Frühjahr die Wirtschaftsforschungsgesellschaft Prognos. In einem "Zukunftsatlas" bewertet das Unternehmen alle drei Jahre die "Zukunftsfähigkeit" der Kreise und kreisfreien Städte. Im Gesamtranking aller 382 Landkreise kam der Erzgebirgskreis auf Platz 368 - im Focus-Test auf Platz 363. Wie geht ein Mann, der schon von Berufs wegen die Wirtschaftsregion Erzgebirge hochhalten muss, mit diesen Ergebnissen um? Mike Baldauf hat mit dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Erzgebirge, Matthias Lißke, gesprochen.

"Freie Presse": Dass der Landkreis zu den strukturschwachen Regionen Sachsens zählt, ist kein Geheimnis. Muss es dennoch nicht deprimierend sein, wenn ein Dienstleister, der sich in der Region für die Stärkung der Wirtschaft einsetzt, regelmäßig Studien vorgelegt bekommt, die den Kreis in einem schlechten Licht erscheinen lassen?

Matthias Lißke: Die Tests mögen auf den ersten Blick ernüchternd sein. Tatsächlich sieht es nicht ganz so düster aus. Denn beim genauen Hinsehen zeigt sich, dass die Bewertungsfaktoren an verschiedenen Stellen auf Großstädte und Ballungsräume mit Konzernstrukturen zugeschnitten sind. Ich denke da an "Bruttoinlandsprodukt je Beschäftigten", "Personal für Forschung und Entwicklung", "Patentintensität" oder "Anzahl der Top-500-Unternehmen". Das Erzgebirge zeichnet sich aber durch eine kleingliedrige Wirtschaft aus. Nur die wenigsten der 16.500 Firmen beschäftigen mehr als 250 Mitarbeiter. Diese Struktur ist anders, aber nicht schlechter.

Welche Chancen sehen Sie in einer kleinteiligen Struktur?

Sie sorgt dafür, dass Unternehmen in der Region besonders clever sind, Lösungen für Probleme zu finden, und damit Marktnischen mit Spitzenpositionen besetzen. Das hat sich in der letzten Wirtschaftskrise als Stabilitätsanker bewährt. Im Übrigen liegt der Kreis im deutschlandweiten Vergleich bei der Anzahl der produzierenden Betriebe auf Platz fünf - wenngleich es sich zumeist um Kleinbetriebe handelt.

Sie halten also nicht viel von Ranking-Listen?

Die Studien sind grundsätzlich auf leistungsfähige Zentren ausgerichtet. Die zugrunde liegenden Kriterien machen uns immer zu Verlierern.

In welchen Bereichen wird der Wirtschaftsstandort Erzgebirge aufholen und wo wird er abgehängt bleiben?

Aufholen wird die Region bei Innovationen in der Wirtschaft und beim Lohnniveau. Abgehängt bleibt das Erzgebirge aus heutiger Sicht bei der Infrastruktur - besonders Verkehr und Datennetze - sowie durch die Grenzlage und die topografischen Gegebenheiten.

Inhabergeführte kleine und mittelständische Unternehmen bilden in der Region den Grundstock der Wirtschaft. Daran dürfte sich auch in den kommenden Jahren kaum etwas ändern.

Nein, doch die Unternehmen werden innovativer, sie werden Nischen in den Wirtschaftsbereichen besser nutzen. Verlängerte Werkbänke verschwinden, weil das Lohnniveau weiter steigt und die Nachfrage an Facharbeitern wächst. Das bedeutet allerdings auch mehr Schwierigkeiten für Geringqualifizierte.

Ein Wort zum Lohnniveau. Das erscheint im Verhältnis zu anderen Regionen Deutschlands immer noch zu niedrig.

Das stimmt. Entstanden ist es aus der hohen Arbeitslosigkeit der vergangenen Jahre, also durch Angebot und Nachfrage aus der Region. Hinzu kommt der Einfluss der Wirtschafts- und Beschäftigtenstruktur, die nicht von Großbetrieben und größeren Dienstleistern, öffentlichen Verwaltungen und Universitäten geprägt ist. Wegen der vielenNahpendler in die Zentren Chemnitz und Zwickau, die gerade wegen dieser Jobs dort arbeiten, muss man realistischerweise das Einkommen in der gesamten Region betrachten.

Im Erzgebirge lässt es sich also trotz vermeintlich schwacher Wirtschaftskraft gut leben, zumal es viele Menschen ohnehin als ganz normal ansehen, zur Arbeit in die nahen Großzentren zu fahren?

Entscheidend für den Standort Erzgebirge ist immer das Gesamtpaket aus Arbeit und lebenswerter Region. Dort bestehen Chancen. Nicht zuletzt die Vielzahl der Rückkehrer ins Erzgebirge bestätigt diesen Trend. Bei ihnen ist auch das Gesamtpaket entscheidend gewesen und nicht der einzelne Arbeitsplatz oder der öffentliche Personennahverkehr, der im ländlichen Raum immer eingeschränkt sein wird.

Wird die Bevölkerung im Erzgebirgskreis also wieder wachsen?

Leider nicht. Der Kreis verliert auch in den nächsten Jahren jährlich rund 2000 Einwohner. Ursache ist das Geburtendefizit. Um das auszugleichen, müsste jede Frau im gebärfähigen Alter um die sieben Kinder bekommen. Erfreulicherweise ist das Wanderungssaldo ausgeglichen.

Was heißt das?

Seit dem Jahr 2014 zogen erstmals wieder mehr Menschen in die Region als weg. Der Kreis hat mit elf Prozent die höchste Rückkehrquote in ganz Sachsen. Das ist ein entscheidender Faktor für die Zukunft.

Woher haben Sie diese Zahl?

Vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. Die Forschungseinrichtung der Bundesanstalt für Arbeit hat das Material 2015 regional veröffentlicht.