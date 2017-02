Der neue alte Kindergarten - Projekt an der Schmerzgrenze

Alles neu im Zwergenland: Mitarbeiter und Kinder freuen sich über das Resultat. Der Stadt Wolkenstein hat die Sanierung einiges abverlangt.

Von Ulrike Abraham

erschienen am 04.02.2017



Schönbrunn. Mehr als zwei Jahre war der Kindergarten in Schönbrunn eine Baustelle. Seit Dezember ist das Zwergenland fertig saniert und komplett umgebaut. "Wir sind noch dabei, uns einzurichten", berichtet Leiterin Silke Kirsch. Sie lobt die Organisation der Bauarbeiten. Die Einschränkungen haben sich in Grenzen gehalten, mit den Ergebnissen sind alle zufrieden. Gelitten hat allerdings der Haushalt der Stadt Wolkenstein. "Bei diesem Projekt waren wir an der Schmerz- und Leistungsgrenze", sagt Bürgermeister Wolfram Liebing.

Als die Arbeiten 2013 begannen, gingen die Beteiligten von einem raschen Ende aus. Eine energetische Sanierung war geplant: neue Wärmedämmung, effiziente Heizung. Bald aber stellten die Planer gravierende Schäden am Gebäude fest, so Liebing.

Die Böden waren feucht und an einer Stelle eingebrochen, das Dach marode. "Der Kindergarten war baufällig. In diesem Zustand hätte er schließen müssen", sagt der Wolkensteiner Bauamtsleiter Jens Voigt. Stattdessen nahm die Stadt die Sanierung in Angriff. Die kostet am Ende rund zwei Millionen Euro, davon 300.000 Euro Eigenmittel.

Liebing räumt ein: "Wir sind etwas blauäugig an die Sache gegangen. Wenn wir vorher gewusst hätten, wo wir landen, wären wir vielleicht nicht losgegangen." Das Gebäude stammt aus den späten 1970er-Jahren. Es diente als Anbau der alten Schule und war aus heutiger Sicht eher eine Art Provisorium. Als Material für die Mauern diente ein Gemisch aus Ziegeln und Beton. "Was damals halt da war", kommentiert Jens Voigt trocken. Das Dach, erklärt er, war vor Ort per Hand montiert worden.

Die Stadt ließ das alte Schulgebäude abreißen, den Kita-Anbau schrittweise umbauen. Es sei immer mal eng gewesen, sagt die Leiterin. Die Küche zog vorübergehend in den Kreativraum, das Büro von Leiterin Silke Kirsch in den Forscherraum. Als der Eingang zum Garten gebaut wurde, mussten die Kinder einen Umweg durch die Schrebergartenanlage nehmen. Aber: "Wir hatten ein halbes Jahr lang einen Kran draußen stehen - das war natürlich spannend für die Kinder."

Mit den neuen Räumen hat sich die Einrichtung ein neues Konzept zugelegt, die Mitarbeiter haben sich entsprechend weitergebildet: In den Alltag integriert sind nun die Lehren Sebastian Kneipps. Zu den zentralen Elementen gehören ausgewogene Ernährung, Bewegung, Heilkräuter im Garten und Wasseranwendungen. Statt 60 kann die Kita nun 80 Kinder aufnehmen. Im oberen Stockwerk, in dem früher Vereinsräume waren, gibt es einen Snoezelraum. Darin ist alles hell: Decke, Wände, Boden. Die Kinder sollen dort ohne Ablenkung zur Ruhe kommen können.

Zur Ruhe kommen soll nun auch der kommunale Haushalt, sagt Bürgermeister Liebing. Um die Sanierung zu stemmen, sei eine Reihe kleinerer Sachen nicht angefangen, Reparaturmaßnahmen zurückgefahren worden.

Gibt es eigentlich Neid bei der zweiten kommunalen Einrichtung in Gehringswalde? Nein, sagt Leiterin Heike Reuter. Es könne nicht alles zur gleichen Zeit geschehen. Die Kita Regenbogen wurde nach der Wende gebaut. Sie ist für 72 Kinder ausgelegt und an der Kapazitätsgrenze. Demnächst, so Bürgermeister Liebing, solle ein Architekturbüro "einen Blick darauf werfen": Ist die Kita sanierungsfähig, kann ein Anbau das Platzproblem lösen? Noch gelte eine Fördermittelbindungsfrist für das Gebäude. Langfristig sei zu überlegen, ob in einen Neubau investiert werden soll.