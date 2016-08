Erfolgreiches Projekt ohne Nachahmer

Nach drei Jahren noch immer stabile Fahrgastzahlen - doch die Gemeinde Gelenau finanziert den Ortsbus nach wie vor allein. Das muss sich ändern, sagt Bürgermeister Knut Schreiter.

Von Daniel Stache

erschienen am 25.08.2016



Gelenau. Bisher ist er mit jährlich 41.500 Fahrplankilometern streckenmäßig mehr als dreimal um die Erde gefahren: Der Ortsverkehr Gelenau wird morgen drei Jahre alt. Gestartet als Pilotprojekt, sollte er Aufschluss geben, ob ein derartiges Verkehrsangebot in dem lang gezogenen Dorf genutzt wird und inwieweit es Modellcharakter für andere Orte im Erzgebirgskreis hat. Nun steht fest: Der Ortsbus mit seinem 19 Kilometer langen Streckennetz ist aufgrund seiner guten Inanspruchnahme eine feste Größe. Doch in anderen Kommunen ist die Diskussion größten Teils verebbt.

Für Gelenaus Bürgermeister Knut Schreiter (parteilos) ist der Ortsverkehr ein "voller Erfolg". Anfang dieses Jahres sind zu den 39 Haltestellen drei neue dazu gekommen. Der Bus wird täglich von durchschnittlich mehr als 100 Fahrgästen genutzt und erbringt jährlich Fahrgeldeinnahmen von rund 28.000 Euro. Doch davon erhält die Gemeinde aufgrund des Verteilungsschlüssels im Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) nur 20 Prozent. Über diese Höhe will Schreiter verhandeln: "Wir bestellen mit dem Ortsbus eine freiwillige Leistung, die wir komplett selbst bezahlen. Es wäre deshalb folgerichtig, wenn wir mehr der Fahrgeldeinnahmen beziehungsweise diese komplett gegengerechnet bekommen würden. Der VMS hat schließlich kein Risiko, und wir stärken ihn mit diesem zusätzlichen Angebot."

Die Linie 209 kostet die Gemeinde rund 78.000 Euro pro Jahr. Sie wird weder vom Landkreis, noch vom VMS oder der Regionalverkehr Erzgebirge GmbH (RVE) unterstützt. Im Gegensatz dazu erhalten beispielsweise die Ortsverkehre in Johanngeorgenstadt (Linie 348) und Thalheim (Linie 183) sowie der Stadtbus Lößnitz vom Landkreis traditionell Zuschüsse. Ziel der Gelenauer sei es deshalb, den kommunalen Zuschussbedarf zu verringern. "Eine finanzielle Beteiligung des Landkreises - wie bei den anderen Linien üblich - wäre ein erster Schritt", so Knut Schreiter, der zudem an Werbung sowie Finanzspritzen von Gewerbetreibenden denkt.

Auch in anderen Orten hat es Pläne für einen Ortsverkehr gegeben, die jedoch mehr oder weniger auf Eis liegen. In Bad Schlema sollte laut Bürgermeister Jens Müller (Freie Wähler) eine Finanzierung mit der Kurgesellschaft und den Stadtwerken auf die Beine gestellt werden. Jedoch waren die Kosten, die die RVE in ihrem Angebot beziffert habe, zu hoch. Die Burkhardtsdorfer Verwaltung erstellte 2015 eine Kalkulation für einen Kleinbus, der auch dem Schülerverkehr und Vereinen dienen sollte. Aufgrund der hohen Kosten sei eingeschätzt worden, dass der Ort durch Bahn und Linienbusse bereits über eine gute ÖPNV-Anbindung verfüge, legte der Leiter Investition/Bau der Gemeindeverwaltung, Jörg Spiller, dar. Die Situation werde nach Umsetzung des Chemnitzer Modells neu bewertet.

Auch in Ehrenfriedersdorf wird über einen Stadtbus diskutiert. Die Anbindung der Greifensteine und des Greifenbachstauweihers sowie die Einbindung von Thum und Geyer spielen eine Rolle. Bei der neuen Bürgermeisterin Silke Franzl (Freie Wähler Bürgerforum) steht dieses Thema weiterhin auf der Agenda. In Lauter-Bernsbach hingegen scheiterten die Überlegungen, die Ortsteile mit einem Kleinbusverkehr zu verbinden, an der Topografie. Die Straße Teufelstein zwischen Lauter und Bernsbach ist zu steil, auf 3,5 Tonnen beschränkt und bei Schnee sehr gefährlich. Bürgermeister Thomas Kunzmann (Freie Wähler) plädiert daher für einen Ringbus Aue - Lauter - Neuwelt - Schwarzenberg - Beierfeld - Bernsbach, wie er zu DDR-Zeiten angeboten wurde. So könnte vor allem für die Bernsbacher eine bessere Anbindung an die Bahnhöfe entstehen. Da das Unterdorf von Bernsbach nie bedient wurde, sei auch eine Anbindung in den Ort hinein durch andere Linien wünschenswert.

In Pockau-Lengefeld gibt es schon seit 2012 Überlegungen zu einem Ringbus, der alle acht Ortsteile verbinden soll. Dazu wurde eine Untersuchung vorgenommen. Die Stadt hofft auf eine Teilfinanzierung durch den Kreis, der diese aber bisher ablehnt, weil das Fahrgastpotenzial zu gering sei, sagt Amtsverweser Ingolf Wappler (CDU). Deshalb sei das Projekt nicht in den neuen Nahverkehrsplan aufgenommen worden. Wappler will die Idee mithilfe einer Bürgerbefragung vorantreiben. Auch im Zschopauer Ortsteil Krumhermersdorf haben die Bürger bereits seit langem den Wunsch nach Fahrtmöglichkeiten am Wochenende nach Zschopau und zum Krankenhaus. Oberbürgermeister Arne Sigmund (parteilos) will dieses Ansinnen nach Fertigstellung der Krumhermersdorfer Ortsdurchfahrt erneut thematisieren.

Unser Autor ist zusammen mit dem ehemaligen Gelenauer Bürgermeister Reinhard Penzis Initiator des Modellprojekts. Er wirbt für eine Reform des öffentlichen Personennahverkehrs. Sein Ziel sind kürzere Wartezeiten und ein besserer Fahrplan ohne zusätzliche Kosten.