Erzgebirge: der meiste Schnee, die tiefsten Temperaturen

Früher gab's noch richtige Winter. Doch stimmt das überhaupt? An welche bemerkenswerten Winter können Sie sich erinnern?

Von Ulrike Abraham

Marienberg. Seit der Schnee nach dem Jahreswechsel aus dem Weihnachtsland das Winterwunderland Erzgebirge gemacht hat, halten sich Freude und Frust die Waage. Freunde des Wintersports und Liftbetreiber jubeln, Autofahrer jammern.

Auf der winterglatten B101 fuhren am Sonntagvormittag vier Fahrzeuge ineinander: Kurz vor Kalkwerk überholte ein aus Richtung Pockau kommender Autofahrer ein Fahrzeug am Straßenrand. Der entgegenkommende Fahrer musste bremsen, zwei Autos fuhren auf sein Auto und ein weiteres Fahrzeug auf. Verletzt wurde niemand, so die Polizeidirektion Chemnitz.

Um die Schneemassen abtransportieren zu können, sperrt Marienberg seit gestern Teile der Innenstadt. Auf Sperrschilder sei zu achten, teilt die Stadtverwaltung mit. Auch Olbernhau hat die weiße Pracht gestern von einigen Straßen räumen lassen - mit Tauwetter ist in dieser Woche nicht zu rechnen, prognostizieren Wetterberichte.

"Dass es im Winter schneit - wer hätte damit gerechnet", kommentieren manche in den sozialen Netzwerken süffisant Unfallmeldungen und Berichte über die Härten des Winters. Anderen ringt das nur ein müdes Lächeln ab. Der Olbernhauer Hobby-Meteorologe Dirk Christoph hat in seinem Archiv ein Foto gefunden, das ihn und seinen Bruder vor ihrem fast komplett unter Schnee begrabenen Vorgarten zeigt. Nur ein Stück Zaun lugt noch hervor. Christoph hat recherchiert und herausgefunden: Das Bild muss Anfang März 1970 entstanden sein. Da lagen dem Meteorologischen Dienst der DDR zufolge am 6. März 85 Zentimeter Schnee in Olbernhau. "So viel gab es in meiner aktiven Hobbymeteorologenzeit nicht noch einmal", schreibt Christoph. Seit 1977 notiert der 53-Jährige täglich die Temperaturen in Olbernhau, seit 1996 Niederschläge.

Auch der Amtsberger Jens Weißbach durchstöbert in seiner Freizeit Archive und berichtet von Rekorden: Minus 36 Grad Celsius verzeichnet die Dittersdorfer Ortschronik 1929. Kalt war der Februar 1956, mit durchschnittlich minus 12 Grad. Zwischen Januar und März 1963 zeigte das Thermometer im Schnitt minus 6,7 Grad. Auch reichlich Schnee gab es im Erzgebirge oft, den meisten wohl im Winter 1904/05: Knapp sieben Meter hoch türmten sich die Schneewehen. Unerwartet spät fiel er 1980: mehr als 40 Zentimeter Ende April, schwer und nass, ließen Bäume umfallen. "Früher, das waren noch Winter", ist oft zu hören. Stimmt das? Von November 2005 bis März 2006 lag fast durchgehend Schnee, berichtet Dirk Christoph von einem Beispiel aus jüngerer Zeit. Auch 2012/13 war es fast durchgehend weiß: Nur der weißen Weihnacht machte das legendäre Weihnachtstauwetter wie so oft den Garaus. Nun fragen wir Sie, liebe Leser: An welche bemerkenswerten Winter erinnern Sie sich?

