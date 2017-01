Erzgebirger meistern ersten Wintereinbruch der Saison

Unpassierbare Straßen, ausgefallene Linienbusse und Räumdienste in Akkordarbeit: Der gestrige Schneefall brachte den Erzgebirgern so manches Ärgernis. Einigen Schülern gab er aber auch Grund zur Freude.

Von Sarah Hofmann

erschienen am 05.01.2017



zschopau. Sturmtief "Axel" hat das Erzgebirge fest im Griff. Vielerorts gab es gestern massive Schneeverwehungen, mehrere Straßen waren zeitweise nicht befahrbar. Die Mitarbeiter der Straßenmeistereien und Bauhöfe sowie viele Bürger schafften rund um die Uhr Schnee von den Straßen und Gehwegen. Doch anfangs hatten sie einige Schwierigkeiten, der eisigen Massen Herr zu werden. Bis zur Mittagszeit konnten die Hindernisse jedoch beseitigt werden. Außerdem blockierten Lkw den Verkehr. Auf der B 174 zwischen Chemnitz und Reitzenhain gab es zeitweilig in beide Richtungen kein Durchkommen.

Unfälle: Trotz mehrerer liegengebliebener Laster und Pkw verzeichnete die Polizei im Revierbereich Marienberg bis Mittag nur sieben Unfälle, keiner von ihnen mit Personenschaden. Bis zum Abend ereigneten sich weitere.

Linienverkehr: Verspätungen ereigneten sich im gesamten Einsatzbereich des Regionalverkehrs Erzgebirge (RVE), besonders traf es die Region Zschopau. "Alle Fahrzeuge fahren langsamer. Dadurch kam es zu Verspätungen im Fahrplan", erklärte Betriebsleiter Hans-Jochen Richter. Zwischen Venusberg und Drebach und auf der Strecke von Drebach nach Ehrenfriedersdorf konnten aufgrund starker Verwehungen am Morgen bis zum Mittag keine Busse fahren, die Ortsdurchfahrt Krumhermersdorf war durch Glätte unbefahrbar. Auch im Stadtgebiet Zschopau und im Ortsverkehr Gelenau fielen zahlreiche Busse aus. Kraftfahrer: Gleich mehrere Staus und unpassierbare Straßen wurden von Lastkraftwagen verursacht. Am Weißbacher Berg zwischen Weißbach und Gelenau stand ein Lkw quer. Die B 174 blieb zeitweise unpassierbar, vor allem am Hohndorfer Berg. "Die größeren Transporter fuhren nebeneinander und nicht hintereinander, wie es sein sollte", ärgerte sich Straßenmeister René Seidel. Auch der Räumdienst kam nicht durch. Zwischen Zschopau und Chemnitz staute sich am Vormittag der Verkehr auf der Bundesstraße. Straßenmeistereien: Rund um die Uhr waren gestern die Mitarbeiter der Straßenmeistereien Gornau und Zöblitz auf Achse. "In meinem Gebiet waren jedoch keine Sperrungen erforderlich", sagte der Zöblitzer Straßenmeister Jens Zienert. In seinem Bereich waren zehn Fahrzeuge und eine Schneefräse im Einsatz. Außerdem streuten die Mitarbeiter der Straßenmeisterei etwa 180 Tonnen Salz. Auf ähnliche Zahlen kommt der Gornauer Straßenmeister René Seidel. Die Gornauer mussten unter anderem querliegende Lkw freischaufeln oder aus dem Graben ziehen. Die Strecke zwischen Drebach und Ehrenfriedersdorf blieb aufgrund der Verwehungen bis 10 Uhr nicht befahrbar. Zschopau: Der städtische Bauhof schickte gestern sämtliche verfügbaren Mitarbeiter zur Straßenräumung. Laut Bauamtsleiterin Kerstin Buschmann setzte die Stadt fünf Fahrzeuge ein, die ab 4.30 Uhr auf Achse waren.

Schulen: Nicht in allen Schulen ist gestern nach Stundenplan unterrichtet worden. Von den 447 Mädchen und Jungen der Zschopauer Martin-Andersen-Nexö-Oberschule sind sieben aufgrund von Problemen mit dem Schulbus gar nicht erschienen, zwei Lehrer kamen zu spät. Infolge der Verkehrsprobleme begann der Unterricht in der Marienberger Heinrich-von-Trebra-Oberschule 15 bis 20 Minuten später, sagte Schulleiter Wolfgang Härtel: "Aufgrund der erneut prognostizierten Schneefälle war nach der sechsten Stunde für alle 393 Mädchen und Jungen Schulschluss." Dafür bekamen sie jedoch zusätzlich Hausaufgaben auf.

Ausblick: "Der Schneefall wird wohl ab heute etwas nachlassen", prognostizierte der Zschopauer Hobby-Meterologe Jens Weißbach. Seiner Schätzung nach wird es zum Ende der Woche hin zwar etwas schöner, aber auch kälter - bis auf minus 20 Grad Celsius könnten die Temperaturen sinken. "Der Winter wird uns aber auch danach erhalten bleiben", vermutet Jens Weißbach. (mit mb und geom)