Erzgebirgisches Engelorchester für Japans Kaiserfamilie

erschienen am 15.11.2016



Grünhainichen/Tokio (dpa/sn) - Weltbekannte Elfpunkte-Engel aus dem Erzgebirge stehen nun auch im japanischen Kaiserpalast. Beim Treffen mit Kaiser Akihito, Kaiserin Michiko und Kronprinz Naruhito im Zuge des offiziellen Besuchs von Bundespräsident Joachim Gauck ist am Dienstag ein Engelorchester als Gastgeschenk übergeben worden, wie die Manufaktur Wendt & Kühn in Grünhainichen (Erzgebirgskreis) mitteilte. Dafür wurden 14 der Musikantenfiguren ausgewählt, darunter der Engel am offenen Flügel, der Engel mit Violoncello und der Engel mit Bratsche. Die Grünhainicher Engel mit je elf weißen Punkten auf den Flügeln sind nach Unternehmensangaben auch in Fernost bekannt und beliebt.