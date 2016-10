Ex-MZ-Chef kämpft um Schadenersatz

Nach der MZ-Pleite lastet auf Martin Wimmer ein gewaltiger Schuldenberg. Möglicherweise könnte sich das Blatt wenden: falls seine Schadenersatzklage Erfolg hat. Doch zuvor benötigt er 60.000 Euro.

Von Mike Baldauf

erschienen am 27.10.2016



Zschopau. Die kommenden Wochen könnten im Leben des letzten Geschäftsführers von MZ einen Wendepunkt bedeuten. Nur in welche Richtung, vermag Martin Wimmer selbst kaum abzuschätzen: "Entweder ich habe ausgesorgt und brauche nie wieder zu arbeiten oder ich werde Privatinsolvenz anmelden müssen."

Der Ex-Geschäftsführer der Motorenwerke Zschopau hat nach dem jüngsten Urteil vor dem Chemnitzer Landgericht Kraft getankt, fühlt sich auch körperlich fit wie lange nicht. Das vergangene halbe Jahr lebte er in Spanien in der Nähe von Barcelona. Seine Freundin habe er in New York zurücklassen müssen. Vor einem Jahr träumte Martin Wimmer noch von einem Neuanfang in den USA. Mit der Produktion einer patentierten Vorderradfederung für Zweiräder wollte er in New York Fuß fassen. Die für ihn nur schwer zu ertragende aufgeheizte politische Stimmung zum Präsidentschaftswahlkampf habe den Ausschlag gegeben, Amerika zu verlassen.

In Spanien schlägt er sich als Freiberufler durch, ist bei einem Hersteller von Schiffsdiesel- und Wassertanks tätig. Das mediterrane Klima fernab der New Yorker Großstadthektik tue ihm gut. Als er noch MZ leitete, habe er literweise Kaffee getrunken. "Tagsüber habe ich nicht gegessen, spätabends im Hotel kam dann der Heißhunger." Heute hat Martin Wimmer seinen Kaffeekonsum fast auf Null reduziert. Nur selten wie im Redaktionsgespräch in der "Freien Presse" verfalle er wieder in das alte Muster.

Nachdem mit der vorläufigen Einstellung des Berufungsverfahrens in Chemnitz der Vorwurf der Insolvenzverschleppung gegen ihn vom Tisch ist, konzentriert sich der Ex-Grand-Prix-Fahrer auf den Zivilstreit vor dem Münchener Oberlandesgericht (OLG). "Der Ausgang des Berufungsverfahrens war für mich ein wichtiger Schachzug", sagt Wimmer.

Gegen seinen früheren Kreditgeber will er weiter juristisch vorgehen. Der Ex-Geschäftsführer und sein inzwischen verstorbener Mitgesellschafter, Peter Ertel, hatten die Münchner Merkurbank auf Schadenersatz verklagt. Der Vorwurf: Die Bank habe durch das Einfrieren der MZ-Konten die Insolvenz 2012 erst verursacht. Nachdem die Klage in erster Instanz vor dem Landgericht München keinen Erfolg hatte, gingen die Kläger im Oktober 2015 am Oberlandesgericht (OLG) München in Berufung. Dazu ist binnen vier Wochen eine Begründung zu liefern. Die Frist wurde inzwischen viele Male verlängert, zuletzt am Dienstag bis Mitte November. Einem in Sommer erfolgten Vergleich, den die Merkur-Bank mit dem Erben von Ertel getroffen habe, widersprach Martin Wimmer. Nach Abschluss des strafrechtlichen Verfahrens in Chemnitz will er nun bis zum Auslaufen der Frist dem OLG München die Begründung nachreichen. Vorher gelte es noch, ein falsches Gutachten, wonach MZ schon 2011 zahlungsunfähig war, zu korrigieren. Wimmer versichert, inzwischen eindeutig belegen zu können, dass seine frühere Hausbank die Pleite grob fahrlässig oder absichtlich herbeigeführt habe, um an die Bürgschaft des Freistaates Sachsen zu kommen. Schon vor einigen Monaten teilte die Münchener Merkur mit, dass sie sich nicht äußern werde, solange das Verfahren läuft.

Um den letzten Schritt vor dem OLG zu gehen, fehlen Martin Wimmer die Mittel, seine Anwälte bezahlen zu können. Er spricht von 60.000 Euro, die er in den nächsten Wochen auftreiben will. Neben der Sächsischen Aufbaubank habe er sich an Ministerpräsident Tillich und Finanzminister Unland gewandt. "Wenn ich das Geld habe, kann ich das Berufungsverfahren gewinnen und Sachsen kann sich die Zahlung seiner Bürgschaft von 2,8 Millionen Euro sparen", ist er zuversichtlich.

Bliebe es bei dem Urteil vom Landgericht München, das unter anderen ihn und den Freistaat zum Zahlen ihrer Bürgschaften verpflichtet, will Wimmer zurück nach Deutschland: "Für den, der das durchlebt hat, was ich in den vergangenen Jahren mitgemacht habe, gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder man wandert aus oder beteiligt sich am politischen Prozess." (mit smu)