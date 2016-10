Ex-MZ-Chef will das Blatt noch wenden

Berufungsverhandlung am Landgericht Chemnitz wird fortgesetzt

Von Mike Baldauf

erschienen am 11.10.2016



Zschopau. Der ehemalige Geschäftsführer des Zschopauer Motorradherstellers MZ, Martin Wimmer, wird am 17. Oktober wieder in Chemnitz vor Gericht stehen. Im Dezember 2014 hatte das Amtsgericht Chemnitz den Ex-MZ-Chef wegen Insolvenzverschleppung verurteilt. Der Richter sah es damals laut einem Gutachten als erwiesen an, dass der Motorrad-Hersteller schon Ende 2011 zahlungsunfähig war. Wimmer hatte jedoch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens erst im September 2012 beantragt. Der Firmenchef hätte nach dem Urteil eine Geldstrafe in Höhe von 5400 Euro zahlen müssen, ging aber stattdessen in Berufung.

Bei der nun bevorstehenden Verhandlung vor dem Landgericht erwartet Martin Wimmer, dass erstmals seine Zeugen gehört werden. Das eigentliche Verursachen der Pleite wirft er seiner damaligen Hausbank durch Einfrieren der Betriebskonten vor. Einem Vergleich, den die Münchner Merkur Bank inzwischen mit seinem Gesellschafter - dem Sohn des verstorbenen MZ-Investors Peter Ertel - getroffen habe, habe er rechtlich widersprochen. Somit könne das Land Sachsen wenigstens die bisher geleisteten Zahlungen zurückfordern. "Es ist komplett unverständlich, warum die SAB-Bank in diesem Fall schon mit der Auszahlungen an die Merkur Bank begonnen hat", sagte Wimmer im Vorfeld des zweiten Verhandlungstages der "Freien Presse".

Im März war bekannt geworden, dass der Freistaat eine erste Bürgschaft über 1,8 Millionen Euro an die Münchner Merkur-Bank zahlen musste. Eine weitere Million könnte folgen. Denn die ehemalige Hausbank von MZ hatte dank der Versicherung des Freistaats Kredite in Höhe von 2,8 Millionen Euro bewilligt, die den Fortbestand des Motorradwerkes ermöglichen sollte. Wie das sächsische Finanzministerium vergangene Woche auf Nachfrage mitteilte, erfolgten zwischenzeitlich keine weiteren Zahlungen an die Merkur Bank. (mit gt/smu)