Filmdreh auf Schloss Wildeck

Der MDR hat im Buchdruck-Museum am Schlosshof gedreht. Drucker Manfred Schöne aus Zschopau schlüpfte in die Rolle seines Lebens.

Von Anne Schwesinger

erschienen am 12.10.2016



Zschopau. Kerzen flackern in dem abgedunkelten Raum im Buchdruckmuseum auf Schloss Wildeck in Zschopau. Der Nachbau von Gutenbergs Druckerpresse ist in mystisch-romantisches Licht getaucht. Ein großer Scheinwerfer beleuchtet die Hauptpersonen, auf die zwei Kameras gerichtet sind: Manfred Schöne (74) und Hans-Peter Paulus (67) aus Zschopau.

Sie sind in die Rolle von Johannes Gutenberg und dessen Gehilfen Johannes Fust geschlüpft. Für den MDR drehte das Studio DD in der Buchdruckerwerkstatt auf Schloss Wildeck einige Szenen für die Dokumentation "Rätsel, Mythen und Legenden. Wie der Teufel den Buchdruck erfand". Ausgestrahlt wird der Streifen am 31. Oktober, 18.05 Uhr im MDR-Fernsehen.

Was hat der Teufel mit der Erfindung des Buchdrucks zu tun? Das weiß Heidi Mühlenberg, die beim Studio DD für Drehbuch und Regie zuständig ist: Einer mittelalterlichen Sage zufolge wurde Johannes Fust, ein Mitarbeiter und Gönner von Gutenberg, in Paris verhaftet, nachdem er einen Teil der ersten gedruckten Bibeln verkauft hatte. Sein Vergehen: Hexerei. Denn als die Menschen ihn fragten, wann er die nächsten Bibeln liefern könne, antwortete Fust: "Schon morgen." Da war für die Pariser klar: Das kann nur schaffen, wer mit dem Teufel im Bunde ist.

Neben dieser Sage wird in der MDR-Dokumentation erklärt, wie Gutenbergs Buchdruck funktionierte. Das stellen die beiden Männer aus Zschopau nach. Sie gießen Bleilettern, setzen und drucken. Manfred Schöne arbeitet selbst seit 45 Jahren als Buchdrucker. Johannes Gutenberg zu mimen sei schon eine Rolle seines Lebens gewesen, meint der 74-Jährige.

Mehr als acht Stunden habe der Dreh gedauert, erzählt Schöne. Etliche Male wurden die Szenen wiederholt, bis sie im Kasten waren. Wie auf den Leib geschneidert scheinen die Kostüme - obwohl es gar nicht so einfach war, die passenden zu finden, so Manfred Schöne. Fast ein ganzes Auto voll Anziehsachen hatte das Produktionsteam dabei. "Erst sahen wir aus wie feine Kaufleute", erzählt Schöne. Dabei sollten sie ja als Handwerker in der Werkstatt stehen. Nach dem vierten Umziehen passte alles. Die Kostüme stammen aus dem Fundus der Königlichen Hofschneiderei Merseburg, erklärt Produzent Andreas Helgenberger.

Einen Teil der Dokumentation auf Schloss Wildeck zu drehen, lag für den Produzenten nahe. Schloss und Buchdrucker Schöne kannte er bereits von früheren Dreharbeiten. Ramona Hofmann, Sachgebietsleiterin Kultur, findet es toll, dass das Filmteam nach Zschopau gekommen ist. Sie hofft, dass anschließend mehr Besucher ins Schloss reisen. Übrigens sind Schöne und Paulus auch im echten Leben Kollegen: Schöne leitet das Buchdruckmuseums auf Schloss Wildeck. Dort arbeitet auch Rentner Hans-Peter Paulus. Er veranstaltet Führungen und Schauvorführungen.