Fiskus jagt Steuersünder auch über das Internet

Die Steuerfahnder hatten 2016 im Erzgebirgskreis gut zu tun. Für die Finanzamt-Bereiche Annaberg, Schwarzenberg, Stollberg und Zschopau gingen 135 Anzeigen ein.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 25.01.2017



Marienberg/CHemnitz. Sie sitzen in einem abgeschirmten Gebäudeteil, der Zutritt ist nur mit elektronischem Ausweis möglich: Im Finanzamt Chemnitz-Süd haben die Steuerfahnder des Regierungsbezirks Chemnitz ihre Dienststelle. Rund 70Fachleute sind hier Steuerhinterziehern auf den Fersen.

Namen hält die Leiterin des Sachgebietes geheim. Die Vorsicht kommt nicht von ungefähr: "Wir haben es hier auch mit organisierter Kriminalität zu tun." Zum Beispiel beim Umsatzsteuerbetrug, der oft in Firmenketten auch über Staatsgrenzen hinweg begangen werde, wie ein Mitarbeiter der Behörde sagt: "Der jährliche Schaden wird auf 14 Milliarden Euro in ganz Deutschland geschätzt." Zahlen für den Erzgebirgskreis nennt er nicht - das ließe eventuell Rückschlüsse auf die Delinquenten zu.

Dabei ziehe sich das Phänomen der Steuerhinterziehung durch alle gesellschaftlichen Schichten, weiß die Sachgebietsleiterin. Erwischt würden einfache Arbeitnehmer ebenso wie angesehene Unternehmer. Ein "Steuersparmodell" bestehe darin, Einnahmen zu "vergessen" und Ausgaben zu fingieren. Bei der sogenannten doppelten Verkürzung werden einerseits Einnahmen unterschlagen, andererseits auch Ausgaben weggelassen. Die Palette der Betrügereien reicht von Mogeleien bei den Fahrtkilometern zur Arbeit bis zu privaten Feten, die als Betriebsausgaben abgerechnet werden: "Der Erfindungsreichtum ist immens. Manches glaubt man erst, wenn man es einmal erlebt hat."

1126 Anzeigen sind 2016 nach eigenen Angaben bei den Steuerfahndern im Finanzamt Chemnitz-Süd eingegangen, 135 davon aus dem Erzgebirgskreis. Dazu kamen 1740 Hinweise an die Bußgeld- und Strafsachenstelle, davon wiederum 348 aus dem Landkreis. "Tippgeber" sind in erster Linie die Mitarbeiter und Computer des Fiskus selbst, denen Ungereimtheiten auffallen. Zudem erstatten aber auch ehemalige Mitgesellschafter oder Mitarbeiter, enttäuschte Ehepartner, Kunden, Nachbarn oder Konkurrenten Anzeige. Auch anonyme Fingerzeige werden geprüft. "Unsere Leute sind erfahren genug, zwischen blankem Sozialneid und tatsächlichen Verdachtsfällen zu unterscheiden", sagt der Mitarbeiter.

Längst fischen die Steuerfahnder auch im Internet. "Die Sicherung von 'digitalen Beweisen' wird immer wichtiger", sagt der Leiter des Sachgebiets IT-Forensik. Seine Kollegen sind bei jeder Durchsuchung dabei, um beispielsweise gelöschte Computerdateien wiederherzustellen, Daten auf USB-Sticks sicherzustellen oder E-Mail-Nachrichten zu sichten.

Daneben haben die Fahnder in Chemnitz ein paar Sonderzuständigkeiten wie bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit und Geldwäsche oder auch bei Ermittlungen im Rotlichtmilieu. "Letzteres spielt aber im Erzgebirgskreis so gut wie keine Rolle. Das ist eher in Großstädten ein Thema", weiß der Zuständige für den Landkreis. (mit mik)