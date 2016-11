Gegen alle Widrigkeiten: Dittmannsdorfer kann Soja ernten

Jörg Wondraczek ist Hobbybauer und beteiligt sich an einem Experiment mit dem Namen "1000 Gärten". Aber: Ist das Erzgebirge überhaupt für den Anbau der Futterpflanze geeignet?

Von Michael Sellger

erschienen am 18.11.2016



Dittmannsdorf. Auf einer Landkarte des Julius-Kühn-Instituts zerfällt die Republik in drei Farben: Grün, Gelb und Grau. Die Karte zeigt die Anbaueignung für Sojabohnen, die grünen Flächen entlang des Rheins, in Oberbayern, aber auch in Nordsachsen und Thüringen bieten sich dafür an. Weite Teile des Landes sind Gelb und damit nur mittelmäßig geeignet. Und dann gibt es graue Flächen und dunkelgraue wie das Erzgebirge. Wer dort Sojabohnen pflanzt, ist selbst schuld.

Jörg Wondraczek aus Dittmannsdorf hat es trotzdem versucht. Neben abgeernteten Brombeersträuchern, Kräuterbeeten mit Minze und Petersilie, neben Schnittzwiebeln, Rettich und Bergbohnenkraut strecken sich eine Handvoll Sojastängel in den grauen Novemberhimmel, in regelmäßigen Abständen mit prall gefüllten Schoten behangen. In den Schoten warten drei bis vier Sojabohnen auf ihre späte Ernte, sie sind etwas größer als Erbsen und haben einen kräftigen Maisgeschmack. Soja ist eine eiweißreiche Futterpflanze, Sojabohnen lassens sich aber auch zu Tofu verarbeiten und Sojamilch - wichtigen Komponenten vegetarischer und veganer Ernährung. "Ich gebe das irgendwann den Schweinen", sagt Wondraczek, ein 49-jähriger Hobbybauer, der im Hauptberuf einen Hausmeisterservice betreibt.

Was Wondraczek den Schweinen geben will, ist Teil eines deutschlandweiten Experiments mit dem Namen "1000 Gärten". Die Urheber dieses Großversuchs sitzen in Freiburg, einer Gegend, die auf der Landkarte des Julius-Kühn-Institutes grün eingefärbt ist. "Vor einigen Jahren noch schienen sich nur die milden Regionen im Süden für Soja zu eignen. Aber viele ostdeutsche Bauern fragten gezielt bei uns an, ob auch sie nicht Soja anbauen können", sagt Martin Miersch, Leiter des Landwirtschaftlichen Zentrums beim Tofuhersteller Life-Food. Gemeinsam mit der Landessaatzuchtanstalt der Universität Hohenheim beschlossen sie den Großversuch und machten sich auf die Suche nach Hobbygärtnern und Landwirten in ganz Deutschland, die versuchsweise Soja anpflanzen wollten. "Es haben sich 2400 Gärtner aus dem ganzen Land gemeldet, im Erzgebirge waren es sechs", sagt Miersch.

Dem Bio-Bauern Wondraczek hat der Gedanke gefallen, dass er dabei helfen könnte, Soja im Erzgebirge zu etablieren. "Ich esse selber gar kein Tofu, aber ich fände es schon toll, wenn auf den Feldern nicht immer nur Mais und Raps wachsen", sagt er. Er meldete sich bei "1000 Gärten" und bestellte ein Soja-Set für den Anbauversuch. "Mir war wichtig, dass das kein gentechnisch veränderter Soja ist, das wurde mir dann auch zugesichert", sagt er. Neben dem Saatgut wurde ihm auch Starterde geschickt, die Bakterienkulturen enthält, ohne die die Saat nicht keimen könnte. Zwölf verschiedene Sorten enthält ein solches Set, zwölf unterschiedliche Züchtungen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Elf Sorten haben dem rauen Klima des Erzgebirges nicht widerstanden und liegen geknickt und gekrümmt am Boden. Nur eine Sorte zeigte sich von einem langen Sommer und den vergangenen Regenwochen unbeeindruckt. "Ich bin sehr zufrieden: Die Hülsen bleiben geschlossen, die Stängel stehen aufrecht, und Unkraut wächst dort nicht", sagt Wondraczek. Einige Bohnen hat er an "1000 Gärten" nach Freiburg geschickt, wo sie auf ihren Eiweißgehalt und den Reifegrad geprüft werden. "Wir müssen noch herausfinden, wie ertragreich eine Aussaat in rauen Lagen wäre", sagt Miersch. Erst dann wird sich entscheiden, ob Sojabohnen eine wirkliche Alternative für Landwirte in hiesigen Breiten sind.

Wondraczek hat sich nach einem Jahr intensiver Auseinandersetzung mit der Vegetarier-Pflanze schon seinem nächsten Vorhaben verschrieben: Er will das hofeigene Schlachthaus erweitern.