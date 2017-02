Grippewelle macht einigen Schulen und Kitas zu schaffen

Kontakt mit vielen Menschen bedeutet erhöhte Ansteckungsgefahr. Das trifft vor allem den sozialen Bereich. Genau dort ist es aber besonders wichtig, den Betrieb zu sichern.

Von Ulrike Abraham und Georg Müller

erschienen am 08.02.2017



Zschopau/Marienberg. Auf Weihnachtszeit folgt Grippezeit: Ab Ende Dezember steigt die Zahl der Infektionen. Influenza - echte Virusgrippe - muss gemeldet werden. 632 Fälle verzeichnet der Erzgebirgskreis bisher; 2016 waren es 68 im gleichen Zeitraum. Warum die Zahlen so stark variieren - dazu ließen sich keine Prognosen treffen, sagt Amtsarzt Wolfram Kampczyk.

Am Marienberger Gymnasium fehlt ein Drittel der Lehrer, vermeldet Schulleiter Robby Buttke. Da heute zudem Warnstreiks an Schulen in ganz Sachsen geplant sind, bleiben die älteren Schüler heute zuhause. In der Olbernhauer Kita "Villa Kunterbunt" sind 40 der 100 Kinder erkrankt, dazu drei der 15 Erzieher. Gruppen wurden zusammengelegt, so Leiterin Annett Lietze. Wie sieht es in der Region um Zschopau aus? Hier eine Auswahl: Kindergärten: In den beiden kommunalen Einrichtungen der Gemeinde Amtsberg sind Kinder und Erzieherinnen wohlauf. "Wir hoffen, das bleibt so", sagt Elke Schaarschmidt, Leiterin der Kita im Ortsteil Dittersdorf. Und wenn die Grippewelle kommt - wie wird der Betrieb aufrecht erhalten? "Dann sind ja auch viele Kinder krank." Die verbliebenen Kollegen betreuen also entsprechend kleinere Gruppen.

Schulen: Die Zschopauer Schulen hat die Grippewelle bisher nicht erreicht. Zwar sind an der Martin-Andersen-Nexö-Schule sechs von 35 Kollegen erkrankt, davon aber nur einer mit echter Grippe.

An der Wolkensteiner Grundschule grassiert die normale Erkältungswelle. Etwa 15 Prozent der Schüler seien betroffen, vermeldet die Einrichtung. Anders in Venusberg: Dort fehlen rund 30 Prozent der Schüler, zudem ist einer von fünf Lehrern erkrankt. Das reiße große Löcher, heißt es aus der Einrichtung. Bis auf zwei Teilzeitkräfte sind dagegen an der Grundschule Waldkirchen alle Lehrer wieder an Bord. Zuvor fehlten an manchen Tagen bis zu drei Stammlehrer, sagt Schulleiterin Michaela Schädlich. Unterrichtsausfall und Vertretungen waren die Folge. Zusammen mit dem Hort habe man aber viele Probleme lösen können. Pflege: Etwa 20 Prozent der Mitarbeiter im Klinikum Mittleres Erzgebirge sind derzeit krank gemeldet, berichtet Geschäftsführer Knut Hinkel. Die Zahlen seien aber üblich für diese Jahreszeit. Wie viele Mitarbeiter an einer "echten Grippe" leiden, kann er nicht sagen. "Wir bekommen ja nur den Krankenschein." Viele leiden an den typischen Erkältungsinfekten - und viele fallen schwangerschaftsbedingt aus.

Einen leicht erhöhten Krankenstand verzeichnen die Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge, die an sechs Standorten mehr als 500 Senioren betreuen. Der Pflegebetrieb sei aber gesichert, sagt Geschäftsführer Andreas Haustein. (mit mik)