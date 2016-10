Haufenweise Probleme: Stadt stellt erste Hundetoilette auf

Mit zwei speziellen Abfallbehältern für Hundekot will Zschopau den stinkenden Ärgernissen am Straßenrand ein Ende bereiten. Aber reicht das?

Von Anne Schwesinger

erschienen am 19.10.2016



Zschopau. Ein weißer Blechkasten steht seit Montag mitten in Zschopau. "Hundetoilette" steht drauf. Drin sind schwarze Plastetüten, die sich Herrchen oder Frauchen ziehen können, um die Häufchen einzusammeln und in den Abfalleimer darunter zu werfen.

"Das finde ich gut", sagt Annett Januschkowec. "Wenn man in Gedanken ist, achtet man oft nicht auf den Weg" - und habe dann bisweilen ein stinkendes Problem am Schuh kleben. Gerade wenn sie mit den Enkeln unterwegs sei, seien die Tretminen gefährlich, so die 50-Jährige. Und: Auf der Wiesenstraße wäre so ein Behälter auch dringend nötig. "Dort gehen viele mit ihren Hunden spazieren." Entsprechend sähe es dort aus.

Begeistert von dem neuen Automaten ist auch Alexandra Hähnel, Inhaberin des "Kinaree"-Ladens an der Ludwig-Würkert-Straße. "Ich hoffe, es wirkt." Sie hat eine lange Ladenfront und kennt die Sorgen mit dem Hundekot. "Das ist ärgerlich, da gibst du dir Mühe, dass alles ordentlich und sauber ist, und dann wird es vollgemacht." Sie selbst ist Hundeliebhaberin.

Ein junger Mann, der in einer Bäckerei im Zentrum arbeitet, kennt das Problem ebenfalls: Wenn er frühmorgens im Dunkeln aus dem Haus auf die Straße im Bebel-Wohngebiet tritt, bewege er sich auf gefährlichem Pflaster. Auch dort seien Klos für die Hunde nötig. Das Problem seien die Halter, so seine Kollegin, die den Kot nicht entsorgten. Wer sich verantwortungsvoll um seinen Hund kümmere, mache auch die Haufen weg.

Laut Oberbürgermeister Arne Sigmund (parteilos) hatten die Gewerbetreibenden im Frühjahr bei einer Zusammenkunft angeregt, dass an der Ludwig-Würkert-Straße eine Hundetoilette aufgestellt werde. Wegen eines Engpasses in der Auslieferung kam der weiße Behälter erst jetzt und wurde an der Ecke Ludwig-Würkert-Straße aufgestellt.

Dazu soll in der ersten Novemberwoche eine zweite Hundetoilette kommen, zwischen dem Park An den Anlagen und Parkplatz. "Die zwei sind ein Pilotprojekt", sagt Wilfried Leibling, Leiter des Ordnungsamtes. Je nach Tütenverbrauch und Nutzung werde die Stadt in Erwägung ziehen, weitere Hundetoiletten aufzustellen. Eine kostet die Stadt 625 Euro plus Kosten für die Installation durch den Bauhof. Den Haufen liegenzulassen, ist eine strafbare Ordnungswidrigkeit (siehe Infokasten). Ob es sich wirklich um ein Problem handle? "Der eine sieht es als Problem, der andere nicht", sagt Leibling. Aber wo sich viele Halter auf einer Wiese träfen, sei die Not mit dem Kot sicherlich größer. Rund 400 steuerpflichtige Hundehalter gibt es laut Stadtverwaltung in Zschopau.

Oberbürgermeister Arne Sigmund ist übrigens vorbildlich, wie er sagt: Wenn er gegen 7 Uhr mit seinem Hund im Park An den Anlagen spazieren geht, habe er immer einen Beutel dabei, um den Haufen aufzulesen. Und falls er ihn mal vergessen haben sollte, dann gibt es dort ab Anfang November ja auch ein Hundeklo.