Hebammen-Not in den Kreißsälen

Geburtshelferinnen fällt es zunehmend schwer, über die Runden zu kommen - trotz Schichten von zwölf Stunden. Das Problem bekommen nun auch Kliniken zu spüren.

Von Michael Sellger

erschienen am 12.12.2016



Zschopau. Eigentlich ist es ein Traumberuf: Hebammen helfen dabei, neues Leben gesund zur Welt zu bringen, sie sind verlässliche Begleiterinnen für Mütter, denen sie Ängste nehmen und für die sie auch nach der Geburt des Kindes da sind. Tatsächlich aber fällt es Hebammen zusehends schwer, damit ein Auskommen zu finden. Das hat Folgen.

Im Kreiskrankenhaus Stollberg wird es künftig wohl keinen Kreißsaal mehr geben, werdende Mütter müssen dann in andere Kliniken ausweichen. In Stollberg arbeitete man mit einem Team von zehn Hebammen, bis einige von ihnen aus Altersgründen aufhörten oder in den ambulanten Bereich wechselten. Neue Hebammen fand das Krankenhaus nicht, der Betrieb des Kreißsaals war damit nicht mehr aufrecht zu erhalten.

Kein Einzelfall: Seit 2015 haben im ganzen Land 44 Kreißsäle geschlossen oder sind kurz davor, so der Deutsche Hebammenverband.

Warum ist das so? "Man braucht schon viel Liebe zum Beruf, um das durchzuziehen", sagt die Zschopauer Hebamme Beate Stöcker über die Arbeitsbedingungen. Es sind vor allem finanzielle Fragen, die sie damit anspricht. Denn Hebammen arbeiten zumeist nicht als Angestellte, sondern als Freiberuflerinnen. Das heißt, dass sie nicht nur alle Unkosten ihrer Tätigkeit selbst aufbringen und selbst für das Alter vorsorgen müssen. Hebammen tragen zudem ihre Haftpflichtversicherung selbst. Seit die Versicherungskosten sprunghaft angestiegen sind, müssen Hebammen knapp kalkulieren, um über die Runden zu kommen.

Beate Stöcker arbeitet selbstständig als eine von fünf Hebammen im Zschopauer Krankenhaus. Der Kreißsaal dort ist rund um die Uhr besetzt, eine Kollegin ist zudem immer in Rufbereitschaft. "Wir haben hier immerhin den Vorteil, vom Krankenhaus bei den Beiträgen für die Haftpflicht unterstützt zu werden", sagt Stöcker. "Seit 1992 funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Hebammen und Krankenhaus problemlos", sagt Anna-Louise Hausotte, Verwaltungsleiterin des Krankenhauses. Die Probleme im Stollberger Krankenhaus seien für Zschopau noch nicht von Bedeutung, jedenfalls profitiert die Klinik nicht von werdenden Stollberger Müttern, die auf Zschopau ausweichen. "Dafür liegen wir zu weit entfernt, als dass sich das hier bemerkbar machen würde", sagt Hausotte.

Im Annaberger Krankenhaus arbeiten Hebammen als Angestellte. "Jede freiberufliche Hebamme kann einen Vertrag zur Arbeit in unseren Kreißsälen abschließen", erklärt Andreas Gerlach, Leitender Arzt der Gynäkologie in Annaberg, auf Anfrage von "Freie Presse". Nachfragen, wie sich die Personalsituation entwickelt habe und wie viele freie Hebammen den Annaberger Kreißsaal nutzen, blieben bis heute hingegen unbeantwortet.

"Stollberg wird nicht die letzte Klinik sein, die ihren Kreißsaal schließen muss", prophezeit Grit Kretschmar-Zimmer, Vorsitzende des sächsischen Hebammenverbandes. Kretschmar-Zimmer sieht die wohnortnahe Versorgung werdender Mütter in Gefahr, sorgt sich aber auch um die rund Tausend Hebammen im Freistaat: "Viele Kolleginnen sind ausgebrannt, vielerorts bleibt keine Zeit mehr für Besuche am Wochenbett und immer mehr von uns denken darüber nach aufzuhören." Nach Abzug aller berufsbedingten Kosten arbeiten Hebammen, so Kretschmar-Zimmer, für einen Stundenlohn von lediglich 8,54 Euro, müssen dafür aber Schichten von zwölf Stunden übernehmen.

Auch Beate Stöcker, immerhin seit 1983 Hebamme, spricht von den körperlichen Kräften, die früher oder später erschöpft seien. Für freie Hebammen lohnt sich ihr Beruf nur dann noch, wenn sie viele Geburten abrechnen können. Immerhin in dieser Hinsicht gibt es gute Nachrichten: Bis zum 31. Oktober wurden im Zschopauer Krankenhaus 437 Kinder zur Welt gebracht. Das sind 37 mehr als im Vorjahreszeitraum. Hebammen werden also gebraucht.