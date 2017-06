Hilferuf im Netz: Dittersdorferin hat geklautes Moped wieder

Ein Hinweis im Internet hat eine fast bundesweite "Fahndung" nach einem im Erzgebirge gestohlenen Kleinkraftrad ausgelöst - mit Erfolg. Der Dieb ist nicht weit gekommen.

Von Holk Dohle

erschienen am 16.06.2017



Dittersdorf. Dass aus dem Hilferuf auf Facebook binnen weniger Stunden eine nahezu republikweite "Fahndung" wird, hatte Rico Fischer nicht erwartet. "Es war ein Versuch, das Moped meiner Tochter wiederzufinden", sagt der Dittersdorfer. "Es war ein Jugendweihegeschenk. Sie ist noch nicht einmal damit gefahren", berichtet der 43-Jährige. Vergangene Woche war in der Nacht zu Donnerstag das S 51 aus der Garage geklaut worden. Seine Frau hatte vergessen, die Garagentür abzuschließen. Für die Tochter sei eine Welt zusammengebrochen, zumal sie sich gerade für die Fahrschule angemeldet hatte.

Nach der Anzeige bei der Polizei bat Fischer dann im sozialen Netzwerk um Mithilfe bei der Suche nach der verschwundenen Simson. Mit der Fahrzeugbeschreibung schickte er auch ein Foto des rot lackierten Zweirads auf die Datenautobahn. Es dauerte keine halbe Stunde, bis die ersten Facebook-Nutzer den Hilferuf aus dem Amtsberger Ortsteil geteilt und so immer weiter verbreitet hatten - erst in Lugau, dann in Frankenberg, Limbach-Oberfrohna, Chemnitz und Radebeul. Bis zum Abend hatten rund 700, am Ende mehr als 2000 Nutzer die Nachricht geteilt. Von Flensburg bis nach Oberbayern kündigten Leute an, die Augen offen zu halten. Fischer war überwältigt: "Ich hatte vielleicht mit 100 gerechnet."

Dann sei auch ein erster Hinweis bei der nun fast bundesweiten Suche eingegangen. "Gegen 3 Uhr soll das Moped in Einsiedel Richtung Chemnitz fahrend gesehen worden sein. Der Fahrer habe keinen Helm und das Moped kein Versicherungskennzeichen gehabt", berichtet der Familienvater.

Denis Vogel aus Chemnitz hatte ebenfalls auf Facebook vom Moped-Klau gelesen. Als er am Freitagnachmittag mit dem Auto in der Stadt unterwegs war, er hatte gerade seine beiden Kinder aus dem Schulhort geholt, sah er auf einem Parkplatz an der Limbacher Straße ein rotes S 51 stehen und hielt. "Die Lackierung und der etwas außermittig angebrachte Simson-Aufkleber auf dem Tank sind mir gleich aufgefallen", erzählt Vogel. Sofort habe er Kontakt zu Rico Fischer aufgenommen, um die Rahmennummer abzugleichen. Volltreffer. Das mit einem Schloss gesicherte Zweirad war das gesuchte Moped.

Während der Chemnitzer mit seinen sieben und neun Jahre alten Kindern, die die ganze Sache ziemlich spannend fanden, am Fundort auf die Polizei wartete, machte sich der Dittersdorfer mit seiner Tochter und einem Hänger am Auto auf den Weg nach Chemnitz. "Wir konnten es kaum glauben und waren überglücklich", so Fischer.

An der Limbacher Straße sei die Freude durch den Zustand des Mopeds etwas getrübt worden. Verbogene Fußrasten, eine verzogene Gabel und krummer Lenker zeugten davon, dass der Dieb offensichtlich gestürzt war. "Das lässt sich zum Glück alles reparieren", sagt Fischer. Bevor das Jugendweihegeschenk auf dem Hänger verzurrt wurde, suchte die Polizei das Fahrzeug noch nach DNA-Spuren ab, um dem Täter vielleicht doch noch auf die Schliche zu kommen.

Zum Dank für Denis Vogels Hilfe, der auf einen Finderlohn verzichtete, will Rico Fischer mit Frau und Kind zum Essen in die Gaststätte des Chemnitzers kommen. Vogel betreibt zusammen mit seiner Frau die Gaststätte "Am Sachsenring" in Mittelbach. Ein guter Anlass wäre sicherlich die bestandene Fahrprüfung der Tochter.