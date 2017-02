Hochseilakrobaten spannen im August ihre Seile über Zschopau

Die Geschwister Weisheit zählen zu den Glanzlichtern, die Zschopau zum Stadtjubiläum seinen Gästen bietet. So langsam wächst bei den Einwohnern die Vorfreude. Mitstreiter werden noch für den Festumzug gesucht.

Von Mike Baldauf

Zschopau. Noch 197 Tage. Christiane Schlegel hat auf ihrem Smartphone eine Uhr, die rückwärts läuft. Am 18. August ist der Countdown beendet. Auf dieses Datum arbeitet die 29-Jährige hin. Und mit ihr viele Zschopauer, die die Festwoche zur Ersterwähnung der Bergstadt vor 725 Jahren vorbereiten.

Zum Organisationsteam gehören eine Lenkungsgruppe, in der die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen mitwirken, sowie vier Arbeitsgruppen (AG). Während die Mitstreiter der AG Festschrift ihre Arbeit fast beendet haben, kommen andere einmal im Monat, bei Bedarf auch häufiger zusammen. Sie kümmern sich um das Motorradtreffen, den Umzug und um die Werbung.

Christiane Schlegel muss dabei den Überblick behalten. Nachdem Event-Manager und Schauspieler Michael-Paul Milow Ende 2016 wegen beruflicher Verpflichtungen seinen Honorar-Job als Projektkoordinator an den Nagel hängte, hat die junge Frau die Leitung übernommen. Je mehr Details über das Stadtfest bekannt werden, umso mehr wächst die Vorfreude unter den Einwohnern, hat die Mitarbeiterin der Stadt festgestellt. Mit dem Arbeitsstand ist sie zufrieden: "Ich denke, das wird ein tolles Fest." Zu Beginn der Planung im Sommer 2015 bezifferte die Stadt die Kosten auf 100.000 Euro. 45.000 Euro sollen an Einnahmen zurück fließen.

Motorradtreffen: Das erste Festwochenende steht im Zeichen eines Motorradtreffens, zu dem etwa 1000 Teilnehmer erwartet werden. Schlegel: "Uns ist wichtig, dass es für alle offen ist und sich nicht auf Enduro- und MZ-Maschinen beschränkt." Am Freitag können Interessenten anreisen und ihre Zelte in Zschopau aufschlagen. Derzeit prüfe die Stadt, welche Flächen dafür infrage kommen, erklärt Christiane Schlegel. An einem Parkkonzept für die Maschinen werde gefeilt. Am 19. August dürfen sich die Motorradfreunde auf zwei Touren freuen. Das Kontrastprogramm folgt am Sonntag: Familientreffen und Kinderprogramm im Park "An den Anlagen".

Musikalische Glanzlicher: Am ersten Festsamstag steht unter anderem die tschechische AC/DC-Coverband Spejbls Helprs auf der Bühne am Neumarkt. Zudem konnten die Veranstalter die Gambler-Rockband, die Queen-Coverband Princess (beide am 25. August) sowie die deutsche Rocksängerin Petra Zieger (26. August) verpflichten. Die Teilnehmer der Erzistar-Finales 2017 und die Zschopauer Musicalgruppe sind ebenso mit von der Partie. Am zweiten Festwochenende erlebt zugleich das Benzin- und Rock-Festival auf dem Schlosshof nach zwölf Jahren Pause eine Neuauflage. Mario Gerlach hält als langjähriger Organisator die Fäden in der Hand.

Festmeile Stadtzentrum: "Am zweiten Wochenende wird die Innenstadt zu einer Festmeile", blickt Schlegel voraus. Während sich auf dem Neumarkt die Hauptattraktionen abspielen, soll sich der Altmarkt in ein Wein- und Bierdorf verwandeln. "Dort geht es etwas ruhiger und gemütlicher zu", sagt die Projektleiterin. Gäste bekommen Straßenkünstler zu sehen. Auf dem Parkplatz vor dem Schloss sollen Vereine Gelegenheit erhalten, sich zu präsentieren. Wochentags wird sich das Bühnenprogramm dagegen auf den Schlosshof konzentrieren.

Hochseilartistik: Für atemberaubende Momente dürften die Geschwister Weisheit am zweiten Festwochenende sorgen. Ihre Stahlseile will die Truppe im Stadtzentrum spannen. Von Freitag bis Sonntag sind sieben Showblöcke vorgesehen. Auch ihre alten MZ-Maschinen wollen die Künstler entstauben und mit nach Zschopau bringen, verrät Christiane Schlegel.

Umzug: Zu den besonderen Herausforderungen für die Veranstalter zählt der Umzug zum Abschluss des Festes mit schätzungsweise 600 Teilnehmern. Er soll sich von bisherigen Umzügen unterscheiden, indem die Besiedlung der Stadt bis in die Gegenwart in rund 22 Bildern gezeigt wird. Weil Pferdegespanne eingebunden sind, werden die Schützen diesmal keine Schüsse abfeuern. Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern: Für einige Bilder, die beim Umzug gezeigt werden sollen, sucht Schlegel noch Mitstreiter.