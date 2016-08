Im Erzgebirge wÃ¤chst jetzt Soja - testweise

Im Erzgebirge wächst jetzt Soja - testweise

In 2400 deutschen Gärten stehen derzeit Reihen mit Sojabohnen, selbst im Gebirge. Ob die wärmeliebende Hülsenfrucht auch überall reif wird, wollen Wissenschaftler und Soja-Experten herausfinden.

Von Jan-Dirk Franke

erschienen am 19.08.2016



Dittmannsdorf/Chemnitz. Dicht an dicht stehen die Pflanzen im Garten von Jörg Wondraczek, die größten ragen einen Meter in die Höhe. Wondraczek lässt seine Hand durch die Gewächse streifen und nickt zufrieden. "Alles sauber. Sie sind sehr pflegeleicht. Ich musste nicht viel Bodenbearbeitung machen. Und auch von Schädlingen ist nichts zu merken", beschreibt er seine ersten Erfahrungen. Denn der Nebenerwerbslandwirt aus Dittmannsdorf (Erzgebirgskreis) hat etwas angepflanzt, das hier bislang nicht heimisch ist: Sojabohnen.

Mit seinem Beet ist Wondraczek Bestandteil eines außergewöhnlichen Experiments, das der Freiburger Tofuhersteller Life Food zusammen mit der Stuttgarter Universität Hohenheim durchführt. Die Firma und die Uni hatten Ende 2015 bundesweit Hobby- und Profigärtner sowie Landwirte dazu aufgerufen, sich an der Soja-Züchtungsinitiative "1000 Gärten" zu beteiligen. Mit Hilfe des Projektes wollen sie frühreife und für die Herstellung von Tofu geeignete Sorten züchten, die in Deutschland kultiviert werden können. In den wärmsten Regionen Süddeutschlands wird die subtropische Hülsenfrucht bereits seit den 1980er-Jahren angepflanzt. Doch inzwischen ist der Bedarf an heimischer, nicht-genmanipulierter Ware gestiegen. Nun sollen neue Anbauregionen erschlossen werden.

Die Resonanz auf den Aufruf war riesig. "Das Projekt ist eingeschlagen wie eine Bombe", sagt Fabian von Beesten, Life-Food-Mitarbeiter und Berater beim Deutschen Soja-Förderring. Statt der angepeilten 1000 meldeten sich über 2400 Teilnehmer aus allen Teilen der Bundesrepublik - "vom Alpenrand bis zur Waterkant", wie von Beesten betont. In Sachsen stehen die Sojabohnen in 132 Gärten. Die Beteiligung ist laut Martin Miersch, Leiter des Landwirtschaftlichen Zentrums für Soja-Anbau und -Entwicklung bei Life Food, breit gestreut. Neben Hobbygärtnern und Profis aus der Landwirtschaft machen auch Schulen, Kindergärten und Kleingartengemeinschaften mit. "Das geht bis zu Vegetariern und Veganern in Großstädten, die damit eine politische Botschaft verknüpfen", meint Miersch. Jeder Teilnehmer erhielt im Frühjahr ein Saatgut-Kit mit zwölf verschiedenen Sojastämmen. Zwei davon waren bereits eingeführte, zugelassene Sorten, die übrigen Kreuzungen, die an der Uni Hohenheim entstanden sind. Gut 1000 verschiedene Kreuzungen wurden so verschickt. Jeder bekam eine andere Mischung, sodass jede einzelne Testsorte mehrfach in den Boden kam. "Wir schießen mit Schrot in die Breite", umschreibt es Miersch. Alle paar Wochen bekommen die Teilnehmer Post von den Projektbetreuern. In der erfahren sie, worauf zu schauen ist: Wie verläuft das Wachstum, wann erfolgt die Blüte und wie tief sind die Hülsen angesetzt?

Das Frühjahr war schwierig, weil sehr nass. In Bayern habe es nach Überschwemmungen sogar Totalausfälle gegeben, sagt von Beesten. Doch im Großen und Ganzen habe es bisher gut geklappt. "Alles in allem sieht es gut aus." Nun steuert das Projekt auf den Höhepunkt zu: die Ernte. "Dass Soja hierzulande wächst, war uns vorher klar, spannend wird aber, ob die Sojabohnen auch rechtzeitig reif werden", sagt Miersch. Und noch etwas ist wichtig: Es müssen ausreichende Erträge und Eiweißgehalte erzielt werden. Mitte September dürfte die Ernte losgehen. Und sie wird sich wohl bis in den Oktober hineinziehen. Einen Teil der Hülsen müssen die Sojagärtner einschicken. Im Labor der Uni werden sie dann unter die Lupe genommen und etwa auf den Eiweißgehalt untersucht. Dabei werden nicht nur die Bohnen geprüft, sondern auch zu Tofu verarbeitete Ware. "Wir benötigen für Tofu Soja mit guter Textur, und das hängt von der Eiweißqualität ab", sagt von Beesten. Bis Mitte 2017 sollen Ergebnisse vorliegen. "Wenn am Ende drei, vier brauchbare frühreife Sorten herauskommen, wäre das ein Erfolg", sagt er.