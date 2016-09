Ist das ehemalige Kulturhaus in Scharfenstein einsturzgefÃ¤hrdet?

Ist das ehemalige Kulturhaus in Scharfenstein einsturzgefährdet?

Seit Wochen ist die untere Zufahrt zur Gemeindeverwaltung gesperrt. Der Grund: ein Schaden an einem einst viel besuchten Gebäude. Dessen Zukunft ist nach wie vor offen.

Von Ricarda Terjung

erschienen am 29.09.2016



Scharfenstein. Das Dach könnte einstürzen. Diese Befürchtung äußert jedenfalls Drebachs Bürgermeister Jens Haustein (Mandat CDU), wenn er zu dem alten Gebäude an der Zufahrt zum Verwaltungsgebäude an der Scharfensteiner August-Bebel-Straße befragt wird. Bereits seit Ende August ist genau diese Zufahrt am ehemaligen Kulturhaus gesperrt.

Auf Nachfrage von "Freie Presse" teilte der Eigentümer des Hauses, Karl Esser, mit: "Einer der sieben Dachbalken ist auf einer Seite um etwa 40 Zentimeter abgerutscht, weil der Kopf des Binders marode geworden ist." Ein Dacheinsturz könnte laut Haustein drastische Folgen haben: "Es ist möglich, dass dabei die Seitenwände weggedrückt werden und die Mauern einstürzen."

Der Eigentümer hingegen sagte "Freie Presse", das Gebäude sei keinesfalls einsturzgefährdet. Es müsse lediglich der betroffene Balken wieder in die richtige Position gebracht werden. Die Absperrung bestehe nur für den hypothetischen Fall, dass einzelne Teile aus dem Dachfenster fallen. Eine ähnliche Auskunft erteilte auf Nachfrage eine Mitarbeiterin des Landratsamts: Sie berichtet von 50 statt von 40 Zentimetern und von der "Gefahr des Absturzes von Bauteilen in den öffentlichen Verkehrsraum".

Gilt das Gebäude also als einsturzgefährdet? Jein. Im Landratsamt ist klar von einer Einsturzgefährdung die Rede - aber nur in Bezug auf das Dach des Gebäudes, und auch das nur "partiell", wie die Mitarbeiterin sagte. Ob es der Bauaufsicht zufolge möglich sei, dass aufgrund eines Einsturzes von Teilen des Daches die Seitenwände des Gebäudes weggedrückt werden? Das könne sie nicht beantworten, so die Mitarbeiterin. Die Einschätzung der Bauaufsicht komme aufgrund einer Begutachtung Ende Juli zustande. Das Verfahren sei nicht abgeschlossen.

Das ehemalige Kulturhaus des Haushaltgeräteherstellers Deutsche Kühl- und Kraftmaschinen (DKK) war 2007 an Essers Familie verkauft worden. Als Vater der Eigentümerin plante Esser, die früher weitläufig bekannte Veranstaltungsstätte wiederzubeleben, etwa indem er kulturelle Veranstaltungen ausrichten wollte. Tatsächlich fanden im Folgejahr zwei Veranstaltungen statt: ein Tanzabend und eine Oldie-Nacht.

2011 wollte Marlene Esser an ein gemeinnütziges Unternehmen verkaufen. Geschäftsführer dieses Unternehmens war ihr Vater. Karl Esser hatte zu diesem Zeitpunkt nach eigenen Angaben bereits etwa 150.000 Euro in die Sanierung investiert. Als die Gemeinde untersuchte, ob sie vom gesetzlichen Vorkaufsrecht Gebrauch machen könnte, ging das Eigentum auf den Vater über.

Esser sprach weiterhin über seine Pläne für das Gebäude: Den Saal wollte er für Privatfeiern vermieten und als Spielstätte für eine Theatergruppe anbieten. Nach seinen Angaben meldete sogar eine Tanzgruppe Interesse an. Esser wollte Messen und Ausstellungen veranstalten und im Erdgeschoss eine Gaststätte einrichten. Sogar über ein Call-Centers im ersten Stock dachte er laut nach. Zudem sprach er von einem Ebay-Kaufservice - er sollte im Kundenauftrag auf dem Online-Anzeigenmarkt Waren ersteigern.

Der Eigentümer möchte die Immobilie nun verkaufen, sagte er im Gespräch mit der "Freien Presse". Weil er sich wegen Krankheit nicht mehr richtig um das Gebäude kümmern könne. "Im vergangenen Jahr lag ich sieben Monate im Krankenhaus. Jetzt gelte ich als schwerbeschädigt." Ein Abriss komme nicht infrage. Das Gebäude stehe seit August vergangenen Jahres unter Denkmalschutz. Inzwischen gebe es mehrere Kaufinteressenten für das ehemalige Kulturhaus, sagte Karl Esser der "Freien Presse". Ob er den Schaden am Gebäude in jedem Fall vor einem Verkauf beseitigen werde, ließ er offen. Haustein zufolge will das Landratsamt das Gebäude in den nächsten zwei bis drei Wochen sichern. Danach, hofft er, wird die Straßensperrung aufgehoben.