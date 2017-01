Junge Schnitzer trainieren schon früh ihre Fertigkeiten

In der Krumhermersdorfer Jubiläumsausstellung sind auch Werke von Kindern und Jugendlichen zu sehen. Sie lernen ihr Handwerk bereits in ganz jungen Jahren.

Von Matthias Degen

26.01.2017



Krumhermersdorf. Immer wenn Michel aus Lönneberga mal wieder etwas angestellt hat, dann wird er im Tischlerschuppen eingesperrt. Und Michel stellt oft etwas an. Seine Zeit im Schuppen vertreibt er sich mit Holzschnitzen. Kein Wunder, dass er schon sehr bald gut mit seinem Schnitzmesser umgehen kann.

Die Kinderbuchfigur von Astrid Lindgren kennen auch die Krumhermersdorfer Kinder. Sie haben nichts angestellt, werden deshalb auch nicht in der Tischlerwerkstatt eingesperrt und können dennoch so gut schnitzen wie Michel. Jeden Dienstag treffen sich die zehn Mädchen und acht Jungen der Kinderschnitzgruppe des Schnitz- und Bastelvereins im vereinseigenen Schnitzerheim. "Sind alle da, dann geht es richtig eng und manchmal auch recht lebhaft zu", weiß Claudia Richter. Seit 15 Jahren ist die Vereinsvorsitzende mit Schnitzmesser und Lindenholz vertraut und kümmert sich um den Nachwuchs.

Der beginnt im frühen Alter von sechs Jahren zu schnitzen und, der 16-jährige Luis Biermann unterstützt Claudia Richter als Schnitzlehrer. Einfach macht es sich die Optikerin mit dem frühen Start der Jüngsten nicht. "Sicher sind Fingerfertigkeit und auch die nötige Kraft, die man zum Schnitzen nun einmal braucht, mit 13 oder 14 Jahren besser ausgeprägt. Doch in diesem Alter haben sich die Kinder schon anderen Hobbys zugewandt und sind für uns nur noch schwer zugänglich." Geduld sei bei Anfängern im Grundschulalter gefragt, Einfühlungsvermögen und manchmal auch ein strenges Wort. "Die Messer sind scharf, da gilt es feste Regeln einzuhalten." "Wer schnitzt, der sitzt", lautet eine alte Weisheit. Ausreichender Abstand zum Nachbarn ist wichtig und auch, dass ein Schnitzmesser vom Körper weg zu führen ist, lernen die Kinder gleich zu Beginn.

Zuerst hat jeder einen Pilz aus Holz zu formen. "Das ist relativ einfach und bringt schnell ein Erfolgserlebnis." Die Pinguine sind das zweite geschnitzte Werk nach eigenem Entwurf. "Selbst wenn nicht alles perfekt ist, erkennt jeder den Polarmeerbewohner", sagt Claudia Richter und ist beim eigentlichen Thema angekommen. Denn schon danach können sich ihre Sprösslinge das Motiv selbst auswählen und setzen sich so mit ihrer Figur während des Schnitzens auseinander. Von der Ideenfindung bis zur Fertigstellung vergeht immer ein bisschen Zeit. Das müssen die Kinder lernen. Sie entwerfen ihr Werk selbst. Dabei sind verschiedene Zeichnungen vom Motiv aus unterschiedlichen Blickwinkeln genauso wichtig wie das Erfassen der Form mit Plastilin, bevor die eigentliche Arbeit mit Schnitzwerkzeug und Holz beginnt. Der Erfolg lasse nicht lange auf sich warten. "Auch Kinder, die sich sonst kaum zehn Minuten konzentrieren können, bleiben beim Schnitzen locker eine ganze Übungsstunde bei der Sache", erklärt die Optikerin, die als Gestalterin im Handwerk eine fachspezifische Weiterbildung in Design und Gestaltung absolviert hat. Das Führen des Messers verlange zudem eine gute Motorik, fördere die Geschicklichkeit und rege die Kreativität der Kinder an.

Einige der kleinen Kunstwerke zeigt die Schnitzausstellung im Vereinshaus. Dort können auch Arbeiten der jungen Schnitzer zum selbst gewählten freien Thema "Im Polarmeer" mit Pinguinen, Robben und Walen bewundert werden, mit denen die Mädchen und Jungen zu den "Erzgebirgischen Jugendkulturtagen" einen dritten Platz belegen.

Die Jubiläumsschnitzausstellung ist noch bis 29. Januar werktags 14 bis 19 Uhr und am Wochenende 10 Uhr bis 19 Uhr im Vereinshaus, Siedlungsstraße 1, geöffnet.