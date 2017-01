Kreis profitiert von Temposündern

Mit festen und mobilen Blitzern kontrolliert der Landkreis an rund 500 Messstellen den rollenden Verkehr. Dabei wird nicht nur an Gefahrenstellen und Unfallschwerpunkten geblitzt.

Von Mike Baldauf

Zschopau/Marienberg. Ordnungswidrigkeiten-Verfahren sind ein erträgliches Geschäft. Auch im Haushaltsplan des Erzgebirgskreises bilden Bußgeldeinnahmen eine feste Größe. Im Schnitt schöpft der Landkreis aus den Verfahren Jahr für Jahr 2,8 Millionen Euro an Erlös ab. Mehr als die Hälfte davon steuern Temposünder bei. Von etwa 67.000 Ordnungswidrigkeiten-Verfahren, die die Mitarbeiter der Zentralen Bußgeldstelle bis kurz vor Jahresschluss bearbeitet haben, betreffen 48.000 Kraftfahrer, die mit ihren Fahrzeugen schneller als erlaubt unterwegs waren, berichtet Pressesprecherin Jutta Leonhardt. 2016 hat das Landratsamt mehr als 14.000 Bußgeldbescheide verschickt. Doch nicht alle Beschuldigten zahlen sofort. Knapp 600 Fälle wurden an die Staatsanwaltschaft Chemnitz abgegeben. "Freie Presse" hat dazu die Fakten:

Wo wird kontrolliert? Verstöße gegen Tempolimits ahndet die Kreisverwaltung mit Hilfe von derzeit fünf fest installierten Blitzern sowie vier Messfahrzeugen. Für letztere gibt es über den gesamten Landkreis verteilt etwa 500 Messstellen. An diesen Punkten dürfen mobile Kontrollen vorgenommen werden. Wobei nicht für alle Geschwindigkeitsüberwachungen der Landkreis zuständig ist: Die Großen Kreisstädte Annaberg-Buchholz, Aue, Marienberg und Schwarzenberg haben diese Aufgabe auf ihrem Territorium selbst übernommen.

Wer legt Messstellen fest? Hinweise nimmt das Landratsamt von Bürgern, Anwohnern, Polizei und Kommunen entgegen. Zunächst wird geprüft, ob sich eine Überwachungsmaßnahme technisch und rechtlich realisieren lässt, erklärt Jutta Leonhardt. Trifft das zu, werde die Messstelle im Referat Ordnungsangelegenheiten festgelegt. Wo liegen die Schwerpunkte? Messungen erfolgen laut Landratsamt schwerpunktmäßig vor Schulen und Kindergärten, an Unfallschwerpunkten sowie auf Straßen mit hohem Aufkommen und einer damit einhergehenden Gefährdung der Verkehrsteilnehmer.

Gibt es Stellen, an denen nicht kontrolliert werden darf? Die Kreisverwaltung verneint: Grundsätzlich erfolge die Überwachung des fließenden Verkehrs und damit die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung auf allen Straßen in der gesamten Fläche des Kreisgebietes. Der erhöhten Gefährdung im Straßenverkehr durch zu schnell fahrende Autos soll auf diese Weise generalpräventiv entgegengewirkt werden, begründet Leonhardt. "Es war auch nicht Zielsetzung des Gesetzgebers, dass nur vor Schulen, Kindergärten und anderen offensichtlichen Gefahrenstellen die zulässige Höchstgeschwindigkeit überprüft beziehungsweise eingehalten wird", fügt sie hinzu. Mancher Jurist wie Andreas Vogt aus Großrückerswalde sieht das mitunter anders. Sein Standpunkt: Geschwindigkeitskontrollen sind auf Gefahren und Unfallschwerpunkte zu beschränken. Der Richter am Amtsgericht spricht andernfalls von "Ermessens-Fehlgebrauch". Einige Bußgeldverfahren, die vor Gericht landeten, seien aus dem Grund schon eingestellt worden.

Wird gegen Bußgeldbescheide vorgegangen? Das Referat Ordnungsangelegenheiten registriert pro Tag mehrere Einsprüche gegen Bußgeldbescheide. Mitunter wird auch nicht gezahlt, obwohl ein rechtskräftiger Bußgeldbescheid vorliegt. Dann droht die Vollstreckung. In Einzelfällen wurde laut Landratsamt schon Erzwingungshaft angeordnet.

Die schlimmsten Verstöße gegen Tempolimits? Im April raste ein Fahrzeug durch Neudorf. Auf der Crottendorfer Straße wurde es mit einer Geschwindigkeit von 118 Kilometern pro Stunde (km/h) geblitzt. An dieser Stelle gilt innerorts die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Im Mai 2015 wurde auf der Bahnhofstraße in Oelsnitz ein Auto mit 91 "Sachen" geblitzt. Wegen der Landesgartenschau war auf der Strecke eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde zulässig. Der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog sieht für beide Vergehen eine Geldstrafe von 480 Euro, zwei Punkte sowie drei Monate Fahrverbot vor.