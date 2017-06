Krumhermersdorf feiert mit seinen Gästen eine Woche lang

Mit einem Festumzug, der über eine Strecke von vier Kilometern durch den gesamten Ort führte, ging gestern das Schul- und Heimatfest zu Ende.

Von Matthias Degen

erschienen am 19.06.2017



Krumhermersdorf. Eine Woche lang waren die Krumhermersdorfer zum Schul- und Heimatfest ihren Besuchern gute Gastgeber und das zwölfköpfige Festkomitee ein Team vorbildlicher Organisatoren. Mit rund 30 Veranstaltungen bot das Fest für alle Altersgruppen ein umfangreiches Programm von Sport-Events und dem Badfest, über geführte Wanderungen bis hin zu Konzert- und Tanzveranstaltungen im Bierzelt auf dem Festplatz, wo in unmittelbarer Nähe ausreichend Parkmöglichkeiten bestanden.

Oldtimertreffen: Pünktlich 10 Uhr starteten am Samstag 15 Autos und 30 Zweiräder vom Festplatz aus zu einer kleinen Oldtimer-Rallye über Börnichen und Waldkirchen zurück zum alten Fußballplatz, wo der Gornauer Thomas Wächtler Fachfragen zu seiner Chrysler-Limousine, Baujahr 1930, beantwortete oder Werner Rudolph aus Oederan seinen rot-schwarzen BMW Typ 315 präsentierte, der 1933 vom Montageband lief. Thomas Seifert war aus Lengefeld mit seiner 12 PS starken NSU 501 T angereist.

Klassentreffen: Mit 870 Anmeldungen ehemaliger Schülerinnen und Schüler sowie 17 ihrer Lehrer war das Klassentreffen am Wochenende eine logistische Herausforderung. Die älteste Teilnehmerin war Charlotte Rudolph aus Krumhermersdorf, die kommende Woche ihren 95. Geburtstag feiert. Die weiteste Anreise hatte Madlen Galehr aus Bludenz in Österreich, die 1984 eingeschult wurde und zur letzten Klasse der Oberschüler gehörte.

Festumzug: Der krönende Abschluss der Feierlichkeiten zum 725-jährigen Ortsjubiläum war gestern der Festumzug, der über eine Strecke von vier Kilometern vom Oberdorf durch den gesamten Ort führte. In 20 Bildern und einer Zugabe durch Vertreter der Partnergemeinde Unterschneidheim stellten rund 200 Mitwirkende die dörfliche Entwicklung von der Gründung bis in unsere Zeit dar. Der Festumzug erstreckte sich über eine Länge von fast zwei Kilometern.

Festbetrieb: Mit dem großen Festzelt hatten die Organisatoren nicht zu hoch gestapelt. Auch zur "Suppenland Party Night" am Freitag drohte es bei 700 verkauften Karten aus den Nähten zu platzen. Bis in die Morgenstunden unterhielt DJ iMaHu die tanzwütige Gesellschaft. Ein gleiches Bild bot sich am Samstagabend, als die Rieser Trachtenkapelle aus der Partnerstadt für Unterhaltung sorgte. "Ein großes Lob gebührt der gastronomischen Versorgung", waren sich die Gäste einig. Zu keiner Zeit gab es nennenswerte Engpässe.