Kunst soll Raumklang im Saal verbessern

Die Zschopauer Verwaltung hat den Großteil der Mängel im Alten Rathaus abgestellt. Kleine Probleme gibt es noch zu lösen.

Von Mike Baldauf

erschienen am 08.11.2016



Zschopau. Die Liste mit Mängeln, die es seit Fertigstellung des Alten Rathauses in Zschopau abzuarbeiten gilt, schrumpft. Ein Großteil der von Stadträten nach dem Umbau des Gebäudes angemahnten Defizite wurde inzwischen beseitigt, sagt Thomas Berger, Sachgebietsleiter im Bauamt.

Die Fenster in der Toilette haben Sichtschutzfolien bekommen, die abgelaufenen Feuerlöscher wurden ausgewechselt. Nur die Akustik im neuen Ratssaal lässt weiter zu wünschen übrig. BFW-Stadtrat Frieder Meyer hatte jüngst in einer Sitzung von einem Saal mit Bahnhofscharakter gesprochen. Mit Kunstwerken hofft die Verwaltung, den Raumklang verbessern zu können. Zwei historische Stadtpläne, die inzwischen die Wandfläche gegenüber der Fensterfront zieren, scheinen aber noch nicht den gewünschten Effekt zu bringen.

Doch das ist erst der Anfang. Ein großes Wandgemälde mit einer Stadtansicht, das schon früher den Saal schmückte und derzeit restauriert wird, soll später hinzukommen. Ebenso eine Emaillearbeit von Rudolf Fleischer. Der Künstler verschönerte in den 1950er- und 1960er-Jahren viele Häuserfassaden in und um Zschopau sowie in Karl-Marx-Stadt mit Sgrafitto-Technik. Das für den Ratssaal vorgesehene Werk des gebürtigen Zschopauers zierte früher die Kaufhalle an der Rudolf-Breitscheid-Straße.

Oberbürgermeister Arne Sigmund (parteilos) spricht zudem von einer Zeittafel, auf der alle Bürgermeister, die im Zschopauer Rathaus einmal regiert haben, Platz finden sollen. Sollte das immer noch nicht ausreichen, den Schall im Ratssaal zu dämpfen, gibt es weitere Möglichkeiten, sagt Thomas Berger. Etwa mit dem Aufstellen von Grünpflanzen.

Auf einen ganz anderen Klang müssen die Zschopauer dagegen noch warten. Bislang gibt es noch keinen Termin für den Einbau des während der Bauzeit unter dem Dach eingelagerten Glockenspiels. "Nur zwei Firmen in Deutschland können so etwas machen", sagt Arne Sigmund. Mit einer stehe er seit dem Sommer in Kontakt. Die Installation des Glockenspiels im Turm hänge davon ab, wann das viel beschäftigte Unternehmen dafür Zeit aufbringen könne. Sigmund hofft, dass es bis Weihnachten wieder erklingt.

Der Umbau zu einem Geschäftshaus ist die größte Baumaßnahme seit den 1920er-Jahren in dem denkmalgeschützten, früheren Verwaltungsgebäude. Während der Arbeiten haben sich die Kosten auf 2,6 Millionen Euro erhöht. Erste Schätzungen gingen von 2,1 Millionen Euro aus. Baumängel von früher und Brandschutzauflagen verteuerten den Umbau. Zwar liege die Abschlussrechnung noch nicht vor, der Kostenrahmen würde aber eingehalten, erklärt Thomas Berger.