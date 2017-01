Landwirte nutzen Winter für Wartung und Reparaturen

So viel Schnee haben die Bauern auf ihren Feldern lange nicht liegen sehen. Vor Frost sind die Pflanzen damit sicher, nicht aber vor Mäusen. Die leben unter der Schneedecke wie im Schlaraffenland.

Von Mike Baldauf

erschienen am 24.01.2017



Weissbach. Der Acker gleicht einer eisigen Wüste. Es ist schon lange her, dass Sieghard Uhlich solche Bilder gesehen hat. Über den Feldern der Agrargenossenschaft Weißbach hat sich eine dicke Schneedecke gelegt. "Über 50 Zentimeter, das hatten wir seit 20 Jahren nicht mehr", sagt der Prokurist des Landwirtschaftsbetriebes. Sorgen macht er sich deswegen nicht. Denn die Schneedecke ist ein schlechter Wärmeleiter und schützt die darunter liegenden Pflanzen umso besser vor derzeit starken Nachtfrösten.

Eigentlich mögen Bauern solche Wetterlagen. Doch damit ist auch ein Nachteil verbunden: Unter dem Schutz der Schneeschicht können sich Mäuse ungestört bewegen und vermehren. Vor dem Schneefall blieben strenge Kahlfröste aus, die ein Durchfrieren des Bodens hätten bewirken können. An der Oberfläche herrschen daher Temperaturen um den Gefrierpunkt, erklärt der Fachmann. So kann zwar der Weizen keimen, aber die lästigen Nager bekommen auch etwas davon ab.

Das bestätigt Werner Bergelt, Geschäftsführer der Regionalbauernverbände Erzgebirge und Aue/Stollberg/Schwarzenberg: "Das Ungeziefer kann jetzt ungestört Pflanzen und Wurzeln fressen, Greifvögel haben da keinen Zugriff. Nach der Schneeschmelze werden wir mehr über die Auswirkungen wissen."

Ausbleibende Kahlfröste in den vergangenen Wintern trugen dazu bei, dass sich das Problem hochschaukeln konnte. "Besonders 2015 haben wir nach einem guten Sommer erhöhte Mäusebestände in den Niederungen registriert", sagt Bergelt. Betroffen seien insbesondere der Raum Mittweida, die Freiberger Ecke und zum Teil das Augustusburger Umland. Das Erzgebirge sei von einer Plage bislang verschont geblieben.

Einen weiteren Grund für die Zunahme der Mäusepopulation sieht der Weißbacher Landwirt in strengeren Auflagen, die seit etwa zwei Jahren gelten. "Um Raubvögel nicht zu gefährden, dürfen wir Köder nicht mehr breitflächig ausbringen." Das ist nur mit einer Genehmigung und Legeflinte möglich. Das ist eine Art Rohr, mit dem der Landwirt in Handarbeit die Köder in die Mäuselöcher befördert. "Weil das Verfahren sehr aufwendig ist, wird es selten angewandt. Aber wir müssen es zum Teil bei Rapsbeständen einsetzen", fügt Uhlich hinzu. Um Raubvögel anzulocken, seien zum Jahresende Sitzkrücken errichtet worden.

Bleibt die Schneedecke länger liegen, kann sich von unten eine Eisschicht und der von Bauern gefürchtete Schneeschimmel bilden. Weil an die jungen Pflänzchen dann keine Luft mehr herankommt, fängt das Getreide an zu schimmeln, erklärt Bergelt. Eine Prognose könne er zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht treffen. Während es beim Ackerbau zurzeit keine größeren Probleme gebe, sehe das in der Tierproduktion ganz anders aus. Vor den Ställen sei der Schnee hinderlich und schränke die Logistik ein. Zudem müssten viele Betriebe das in den Anlagen benötigte Wasser vorheizen, damit es in den Leitungen nicht einfriert. Das koste zusätzlich Energie, sagt Bergelt. Die Rinder kommen mit der Kälte gut zurecht. "Bis minus 25 Grad Celsius macht ihnen nichts aus."

Die Agrargenossenschaft nutzt die Winterpause zugleich, um ihre landwirtschaftlichen Geräte in Schuss zu bringen. "Das bedeutet viel Werkstattarbeit. Durchsichten, Wartungen und Reparaturen sind angesagt. Und dann ist auch mal Zeit, um ein paar Tage Urlaub zu machen", fügt Uhlich hinzu.