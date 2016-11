Leserbefragung: Bürgerhaus hätte mehr Besucher verdient

Der Betrieb einer Veranstaltungsstätte im ländlichen Raum ist nicht ganz einfach. Trotzdem ist das Haus in Drebach laut Betreiber mit Leben erfüllt. Obgleich die Einrichtung auch künftig kaum schwarze Zahlen schreiben dürfte.

Von Mike Baldauf

erschienen am 29.11.2016



Drebach. Zum Dreh- und Angelpunkt im dörflichen Gemeinschaftsleben hat sich das Drebacher Bürgerhaus am Zechengrund entwickelt. Das Angebot in dem von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) betriebenen Haus ist qualitativ sehr gut und hätte deshalb noch mehr Besucher verdient. Das jedenfalls haben sich Leser in einer nicht repräsentativen Umfrage der "Freien Presse" zur Lebensqualität in ihrem Wohnort gewünscht.

Ob nun viele oder nur wenige Gäste kommen, hängt mitunter von Faktoren ab, die sich kaum beeinflussen lassen. "Zum Beispiel ist unsere Kabarett-Veranstaltung Ende Mai mit nur 40 Besuchern gar nicht gut gelaufen. Ein Jahr zuvor war der Saal dagegen ausverkauft. Sicherlich spielt da auch das Wetter eine große Rolle", vermutet Hausleiterin Saskia Kuban.

Für das abseits der Hauptstraße gelegene Bürgerhaus im ländlichen Raum gelten beim Planen kultureller Höhepunkte ohnehin andere Prämissen als in Ballungsräumen. Nicht nur die geringere Reichweite spielt da eine Rolle. Wer etwa im Sommer auf dem Land Veranstaltungen plant, geht immer ein Risiko ein. "Der Sommer läuft gar nicht gut. Da sind die meisten Leute in ihren Gärten", weiß Saskia Kuban aus Erfahrung. Seit 2011 leitet sie das Bürgerhaus.

Die meisten Glanzlichter für die kommende Saison 2017 stehen schon fest. So erwartet die Drebacher am 29. Januar ein Comedy-Nachmittag mit Annel & Alois aus Elterlein. Zwei Operetten-Nachmittage mit Sängern des Annaberger Winterstein-Theaters stehen am 23. April und am 24. September auf dem Spielplan. "Der Operetten-Nachmittag im April dieses Jahres war ausverkauft", sagt die Hausleiterin. Für das nächste Jahr hofft sie auf ähnlich gute Resonanz.

Auch eine Ausstellung ist wieder geplant. Drei Wochen vor Ostern wird die Drebacher Hobbymalerin Petra Müller ihre Werke präsentieren. Schätzungsweise 150 bis 300 Besucher haben sich Kuban zufolge die diesjährige Bilderausstellung angesehen. "Für die ländliche Region ein guter Wert", findet sie. Fest geplant sind am Ende des Jahres zudem ein Spielzeugbasar und ein Hutzenabend. Ein Wiedersehen mit den Heidelbachtalmusikanten soll es ebenfalls geben. Nur der Termin steht noch nicht fest.

Herzstück des Bürgerhauses ist der 270 Quadratmeter große Saal im zweiten Obergeschoss. Bis zu 200 Besucher finden darin Platz. Für kleinere Veranstaltungen kann das Kräuterlabor mit Küche im Erdgeschoss genutzt werden. Beide Räume vermietet die Awo an etwa 40 Wochenenden im Jahr. Dazu zählen ebenso private Veranstaltungen. So werden im Bürgerhaus jedes Jahr zwischen 20 und 25 Hochzeiten gefeiert, berichtet Saskia Kuban.

Wochentags ist die Auslastung geringer. Die Mitstreiter des Frauenbegegnungszentrums treffen sich regelmäßig im Kräuterlabor, von Zeit zu Zeit finden darin auch Kräuter-Workshops statt. Im Saal trainieren eine Frauengymnastikgruppe und Teilnehmer eines Taiji-Kurses. Hinzu kommen bis zu sechs Fachtagungen im Jahr.

"Unser Haus lebt wirklich. In den vergangenen fünf Jahren hat es einen ganz anderen Charakter bekommen und steht heute allen offen", sagt Kuban. Das liegt auch an der vielfältigen Nutzung. Im Obergeschosses sind vier Wohnungen vermietet, die Awo betreibt im ersten Geschoss einen Mini-Kindergarten, und im dritten Obergeschoss hat 2014 ein Allgemeinarzt eine Praxis eröffnet. Auch Bürgermeister Jens Haustein bescheinigt den Awo-Mitstreitern großes Engagement: "Ich glaube schon, dass sie das Haus recht ordentlich bewirtschaften."

Das Gebäude hat aber auch seine Schattenseiten. In der ehemaligen Strumpffabrik gibt es viel ungenutzten Raum - Gänge und Räume, die Kosten verursachen, sagt Saskia Kuban. Zudem fallen allein für die Wartung von Brandschutzanlagen und Fahrstuhl jährlich Ausgaben von bis zu 7000 Euro an. Für die vorgeschriebene Aufschaltung der Brandschutzmelder auf die Rettungsleitstelle berappt die Awo jeden Monat annähernd 300 Euro.

Der Betrieb des Hauses bleibt ein Zuschussgeschäft. Kuban: "Um schwarze Zahlen zu schreiben, müssten wir den Saal 365 Tage im Jahr vermieten." Ohne die vielen Ehrenamtler, die die Veranstaltungen mit vorbereiten, würde manches gar nicht gehen, fügt sie hinzu.