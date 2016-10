MZ-Insolvenz: Berufung von Martin Wimmer vor Gericht

erschienen am 17.10.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Der Fall des Zschopauer Motorradherstellers MZ beschäftigt weiter die Juristen: Vor dem Landgericht Chemnitz wurde am Montag die Berufung des ehemaligen MZ-Chefs Martin Wimmer verhandelt. Das Amtsgericht Chemnitz hatte den früheren Rennfahrer im Dezember 2014 wegen Insolvenzverschleppung zu einer Geldstrafe von 5400 Euro verurteilt.

Wimmer hingegen macht seine damalige Hausbank für die Pleite des Traditionsunternehmens verantwortlich und bestreitet den Vorwurf, die Insolvenz zu spät angemeldet zu haben. Laut dem heute 59-Jährigen war MZ erst im September 2012 zahlungsunfähig. Ein Gutachter hatte in der ersten Instanz jedoch festgestellt, dass der Motorradhersteller bereits zum Jahresende 2011 insolvent gewesen sei. Dabei habe er aber offene Forderungen seitens MZ außer Acht gelassen, kritisierte Wimmer in der Verhandlung am Montag.

Der Vorsitzende Richter machte deutlich, dass es in der Berufung nicht darum gehe, wer am Aus von MZ Schuld sei. Neben der Verhandlung in Chemnitz ist ein Schadenersatzprozess beim Oberlandesgericht München anhängig. Wimmer hatte MZ im Frühjahr 2009 übernommen, nachdem zuvor bereits mehrere Rettungsversuche gescheitert waren.

Inzwischen kommt die MZ-Insolvenz den Freistaat teuer zu stehen: Das Land hat der ehemaligen Hausbank des Unternehmens wegen 2011 übernommener Bürgschaften im März 1,8 Millionen Euro überwiesen.