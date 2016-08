MÃ¤ngel bei Brandschutz: GroÃŸolbersdorf bessert nach

Mängel bei Brandschutz: Großolbersdorf bessert nach

Eine Routineprüfung hat gravierende Probleme im Gebäude offenbart. Eine Baumaßnahme im Eilverfahren hat verhindert, dass die Betriebserlaubnis erlischt. Kein Einzelfall, heißt es aus dem Landratsamt.

Von Sebastian MÜnster

erschienen am 31.08.2016



Großolbersdorf. Eine Sondersitzung des Gemeinderates ist im Juli nötig geworden, als klar war, wie lang die Mängelliste des Landratsamtes für die Großolbersdorfer Ewald-Mende-Grundschule war. Eine routinemäßige Überprüfung der zuständigen Bauaufsicht des Kreises hatte ergeben: Der Schule droht der Entzug der Betriebserlaubnis. Grundlegendes Problem des Gebäudes, so berichtet Bürgermeister Uwe Günther (Gewerbeverein) auf Nachfrage, sei der zweite Rettungsweg gewesen.

Die Anzahl und Art der Rettungswege regelt das deutsche Bauordnungsrecht in sogenannten Musterbauordnungen. Geltende Brandschutzvorschriften sehen demnach zwei Rettungswege vor. Neben den ohnehin vorhandenen Treppenhäusern und Türen muss das Grundschulgebäude den Schulkindern also einen zweiten Fluchtweg bieten. Das kann beispielsweise eine Stelle sein, die die Feuerwehr mit entsprechenden Geräten erreichen kann, erklärt das Deutsche Architektenblatt. Sollte das Gebäude aber für die Rettungskräfte so nicht schnell genug evakuierbar sein, so muss es eine Feuertreppe geben, heißt es weiter. Eben das, so berichtet Bürgermeister Uwe Günther, war in Großolbersdorf der Fall.

Seit vergangener Woche ragt deshalb nun eine provisorische Feuertreppe aus Gerüstteilen an der Fassade des Hauses empor, die für die nächsten drei Jahre dort stehen bleiben wird, so die Pläne der Gemeinde. Doch noch weitere Investitionen waren nötig: Brandschutzfenster, gleichzeitig per Funkverbindung auslösende Rauchmelder. Alle Gebäudetüren brauchten sogenannte Panikschlösser, die sich von innen stets auch ohne Schlüssel öffnen lassen. Offenliegende Stromkabel mussten unter Putz verlegt werden. Neue Brandschutz- und Rettungspläne waren nötig. Brennbare Gegenstände mussten aus den Fluren des Gebäudes verschwinden -darunter auch das Porträt des Schulgründers Ewald Mende. Dass das alles überhaupt so schnell möglich war, liege an guter Zusammenarbeit der Verwaltung mit ortsansässigen Handwerkern. Diese hätten die Arbeiten trotz voller Auftragsbücher kurzfristig möglich gemacht.

Rund 60.000 Euro wird die Gemeinde in alle Maßnahmen samt Gerüstmiete für drei Jahre aus eigener Kasse investieren müssen. Gut angelegtes Geld trotz chronisch knapper Kasse, findet Uwe Günther. Denn der Erhalt der Großolbersdorfer Grundschule habe absolute Priorität.

Doch wie kam es überhaupt dazu, dass die Schule so plötzlich technisch überholt werden musste? Übersehen habe die Mängel niemand, so Bauamtsleiter Thomas Schreiter. Dass es Investitionsbedarf gebe, sei bekannt gewesen. Weil die Gemeinde aber ohnehin eine umfassende, millionenschwere Sanierung ihrer Schule in den kommenden Jahren plane, habe der Kreis bislang nicht auf die sofortige Behebung sämtlicher Mängel bestanden - bis jetzt. Ohne Fördermittel sei eine Schulsanierung nicht zu stemmen, so Bürgermeister Uwe Günther - das sei das Grundproblem. "Weil die Kommunen finanziell und personell nicht in der Lage sind, stets sofort alle Aufgaben zu erfüllen."

Etwa 80 Bildungseinrichtungen untersuchen die Prüfer des Kreises jedes Jahr, so ein Sprecher des Landratsamtes. Bei etwa einem Drittel der Gebäude gebe es bauliche Mängel beim Brandschutz, die "sukzessive" behoben werden müssten. Geschlossen werden musste in den vergangenen Jahren keine Schule wegen Brandschutzrisiken. Meist finden sich mindestens provisorische Übergangslösungen, heißt es aus dem Landratsamt.