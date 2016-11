Messgerätebauer schrauben am Design

Ein Drittel seiner Produkte will der Drebacher Hersteller von mechanischen Wettermessgeräten in den nächsten Jahren ersetzen oder überarbeiten. Für den Geschäftsführer könnte dieses Jahr ein kleiner Traum in Erfüllung gehen.

Von Mike Baldauf

erschienen am 24.11.2016



Drebach. Eineinhalb Jahre nach Abschluss des Insolvenzverfahrens brummt das Geschäft in der Drebacher Feingeräte K. Fischer GmbH. Eigentlich möchte Rainer J. Burken, der während der Insolvenz des Unternehmens seit 2009 als Interims-Manager und seit 2015 als Geschäftsführer in der Traditionsmanufaktur tätig ist, darüber nicht viele Worte machen. Ihm ist wichtig, dass jeder Mitarbeiter weiß, was er zu tun hat und macht, was er zu tun hat. Das führt zu einem ruhigen Betriebsablauf und fördert damit die Effektivität des Unternehmens, sagt Burken, der seit 1990 als Sanierer tätig ist und heute in Radebeul wohnt.

In der Regel schaut er ein bis zwei Tage in der Woche in Drebach nach dem Rechten. "Das kann man so einrichten, wenn man gute Mitarbeiter hat", sagt Burken, der bald 67 Jahre ist und seinen Gesellschaftern versprochen hat, erst zu seinem 70. auszuscheiden.

Seine Arbeit und die seiner Mitarbeiter scheint heute Früchte zu tragen. Erstmals peilt der Messgerätehersteller mit derzeit 31 Festangestellten einen Jahresumsatz von zwei Millionen Euro an. Burken selbst spricht von einem kleinen Traum, den er mit seinen Mitarbeitern seit 2009 hegt und der dieses Jahr in Erfüllung gehen könnte. Allerdings gingen die Kundenbestellungen diesmal erst recht spät ein. "Ob wir das Ziel erreichen, ist abhängig, wie schnell die Zulieferer reagieren", erklärt der Firmenchef. Zwar gingen das ganze Jahr kontinuierlich Aufträge ein, gegen Jahresende gebe es aber immer noch einmal eine Auftragsspitze.

Das Unternehmen sieht Burken in seiner heutigen Größe gut aufgestellt, Expansionspläne gibt es nicht. "Nicht nur in den zurückliegenden Jahren haben wir uns um Solidität bemüht." Der Exportanteil ist von zuletzt 50 auf 42 Prozent gesunken. Was nicht dem nachlassenden Interesse für Drebacher Produkte im Ausland, sondern vielmehr der anziehenden Inlandsnachfrage geschuldet sei, betont der Geschäftsführer.

Das Erfolgsrezept sieht er in einem gesunden Produkt-Mix: "Mein Ziel ist es, bis zu meinem Ausscheiden ein Drittel unserer heutigen Produkte entweder zu ersetzen oder so zu überarbeiten, das sie dem sich wandelnden Designgeschmack auch einer Käuferschicht unter 35 Jahren gerecht werden." Relativ taugliche elektronische Wettermessgeräte gebe es heute schon für wenig Geld, gewissermaßen als Mitnahme-Produkt in Supermärkten. "Wer allerdings im Vergleich mit den elektronischen Geräten ein immer teureres mechanisches Messgerät erwirbt, kauft mit einem besonderen Antrieb. Ähnlich dem, der teure mechanische Uhren kauft, sucht der Käufer unserer Produkte neben der Funktionalität, das Besondere", erklärt Burken. Das drückt sich aus im Reiz, den ein feinmechanisches System in sich birgt. Aber auch in einem anspruchsvollen und zeitgemäßen Messgeräte-Design, das die Drebacher ihren Kunden bieten möchten. "Wenn man dann noch eine Geschichte erzählen kann, wie diese, das in unseren Hygrometern menschliche Haare verwendet werden, um dadurch optimal auf die sich verändernde Luftfeuchtigkeit reagieren zu können, wird die Identifikation mit dem Wunschprodukt noch einmal untermauert", fügt Burken hinzu.

Dass auch der Heidenauer Investor Maik Juppe, der im vergangenen Jahr die Traditionsmanufaktur übernommen hat, zum Unternehmen und zur Belegschaft steht, zeigen in den Augen des Geschäftsführers die Investitionen in diesem Jahr. Das Gebäude im Drebacher Gewerbegebiet wurde renoviert und auf dem Dach eine Fotovoltaik-Anlage installiert. Das 72-Kilovolt-Kraftwerk speist im Jahresdurchschnitt mehr Strom ins Netz, als der Betrieb selbst benötigt.