Musikschüler als Orchesterengel

Zum Auftakt des neuen Erlebnisangebotes "Musik liegt in der Luft" von Wendt & Kühn gaben sich gestern zwei junge Männer die Ehre, die zu den Besten ihres Fachs zählen. Aber auch unmusikalische Besucher summten mit.

Von Jan Görner und Holk Dohle

erschienen am 15.04.2017



Seiffen. Die Engelmusikanten von Wendt & Kühn hatten gestern in der Figurenwelt in Seiffen einen großen Auftritt. Zum Auftakt des neuen Erlebnisangebotes "Musik liegt in der Luft" haben sich die Engelmacher zusammen mit der Kreismusikschule Erzgebirge etwas Besonderes einfallen lassen: Bis 23. April lässt täglich ein Schüler in der Wendt & Kühn-Figurenwelt sein Lieblingsinstrument aus dem Engelorchester erklingen. "Unsere Frühlingsaktion steht unter dem Motto Kunst und Musik. Was lag da näher, als die Kreismusikschule mit ins Boot zu holen", sagt Susanne Hänel, bei Wendt & Kühn für Kundenservice und Marketing zuständig. Doch nicht nur Musikschüler sorgten für eine musikalische Umrahmung der Aktion. "Die Musik ist allgegenwärtig", erläutert Susanne Hänel. In der Figurenwelt seien Klangkorridore angelegt worden, die von Besuchern tänzelnd durchschritten werden könnten. Notenzeilen und frühlingshafte Liedtexte in den Vitrinen sollen zum Mitsummen anregen.

Donath und Bendiks Rehm haben gestern den musikalischen Reigen bei Wendt & Kühn in Seiffen begonnen. Damit gaben sich gleich zwei Musikschüler die Ehre, die zu den Besten ihres Faches zählen. Denn im Gepäck hatten die Zwillinge aus Hormersdorf ihr Programm, das sie Anfang Juni beim Bundesfinale des Wettbewerbs "Jugend musiziert" in Paderborn bieten wollen. Und bis dahin hatten sie einige Qualifikationshürden überspringen müssen.

Den Auftritt in Seiffen sahen Donath und Bendiks Rehm als sehr gute Gelegenheit, vor Publikum zu proben. Das geschehe sonst meist eher spontan und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Schließlich wohnen sie im selben Haus. Auf Veranstaltungen spielen die Brüder regelmäßig. In Räumlichkeiten wie in der Figurenwelt von Wendt & Kühn seien sie bislang jedoch noch nicht aufgetreten. "Eine super Idee", waren sich beide einig.

Tobias Haubold von der Schulleitung der Kreismusikschule Erzgebirgskreis sieht in diesem Projekt auch eine sehr gute Möglichkeit zur Werbung für die Einrichtung. Der Musiklehrer ist Sammler der Engel-Musikanten aus dem Hause Wendt & Kühn. "Ich habe schon ein ganz schönes Orchester zusammen." Seine beiden Instrumente, die Klarinette und das Saxofon, seien natürlich längst dabei vertreten.

Ursula Kleinöder aus Nürnberg bezeichnete das Konzept als "runde Sache". Ihr gefiel die Musik nicht nur um ihrer selbst Willen: "Ich finde, es passt wunderbar zusammen, dass die beiden Herren auf den Instrumenten spielen, die auch die Engel tragen."

Alrun und Klaus Herberg aus Heidersdorf genossen die Musik mit ihren Enkeln eine ganze Weile beim Basteln. Gemeinsam bemalten sie Ostereier und auch gleich die Spanschachteln, in denen sie diese nach Hause trugen. "Die Musik hat mir sehr gut gefallen. Sie passt sehr gut zum Ambiente", so Klaus Herberg.