Nach Feuer in Asylunterkunft bei Drebach Tatverdacht gegen Bewohner

erschienen am 29.10.2016



Drebach. Nach dem Feuer in einer Asylbewerberunterkunft in Spinnerei bei Drebach steht fest, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Hinweise auf beteiligte Personen außerhalb der Einrichtung gebe es nicht, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Brandherd befindet sich den Angaben zufolge in einem Zimmer der Einrichtung, das von innen verschlossen war. Tatverdächtig ist der 24-jährige Bewohner. Er war aus dem Fenster gesprungen und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden.

Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar, die 15 Bewohner kamen in anderen Einrichtungen unter. (fp)