Neuer Chef der Blaufarbenwerker will Jugend für Verein begeistern

Siegbert Ullmann ist der Nachfolger von Olaf Bitterlich. Er möchte unter anderem öffentliche Stammtische initiieren, um das Interesse an der Pflege von Traditionen zu wecken.

Von Matthias Degen

erschienen am 27.01.2017



Waldkirchen. Die Hüttenknappschaft Blaufarbenwerk Waldkirchen/Zschopenthal hat einen neuen Vereinschef: Olaf Bitterlich hat den Staffelstab an den Waldkirchener Siegbert Ullmann übergeben. Damit kann die jüngste Vergangenheit endgültig zu den Akten gelegt werden. Bereits zum Hüttentag 2015 wurde einem Blaufarbenwerker offiziell das Amt übertragen. Der Unternehmer hatte das Amt jedoch wieder abgegeben.

Die Vorstandstätigkeit ist für Siegbert Ullmann kein Neuland. "Im zurückliegenden halben Jahr und auch davor habe ich Olaf Bitterlich oft vertreten", so der neue Chef. Bitterlich gehört zu den Gründungsmitgliedern der Hüttenknappschaft und war ihr bislang einziger Chef. Hinzu komme, dass der Waldkirchener im zurückliegenden Jahr seinen 80. Geburtstag feierte. "Da ist die Amtsübertragung an ein jüngeres Vereinsmitglied doch selbstverständlich", sagt Siegbert Ullmann und kann sich ein spöttisches Lächeln nicht verkneifen. "Mit meinen 67 Jahren gehöre ich leider zu den jungen Hüttenknappen", konstatiert er und spricht damit das leidige Thema Nachwuchs an.

Viele der 26 Knappschaftsmitglieder waren zur Gründung im Jahr 2000 schon im gestandenen Alter und sind mit dem Verein in die Jahre gekommen. Bis auf wenige Kinder und Enkel aus den eigenen Reihen fehle es an jungen Leuten. "Der Verein muss sich diesbezüglich öffnen und Kindern und Jugendlichen die Traditionspflege als Hobby interessant machen", ist sich der ehemalige Videojournalist sicher. Er möchte sich am Beispiel der freiwilligen Feuerwehr orientieren, Kindertagesstätten und Schulklassen besuchen, an Hortnachmittagen teilnehmen beziehungsweise im Vereinskeller Kinder auf die über 300 Jahre alte Geschichte der Blaufärber in Zschopenthal neugierig machen. Und Siegbert Ullmann knüpft auch innerhalb des Vereins an dieses Thema an.

"Es genügt nicht mehr nur, wenn sich die Waldkirchener Knappschaft bei Bergaufzügen in ihrem farbenfrohen Berghabit vom strengen Schwarz anderer Brüderschaften unterscheidet", konstatiert er. Vielen sei nicht bewusst, welch einmaliges Brauchtum sich damit verbindet. In diesem Jahr sollen deshalb öffentliche Bergbaustammtische im Domizil der Knappschaft stattfinden. "Das Interesse am geschichtlichen Erbe der Blaufarbenproduktion ist groß. Diesen Bonus müssen wir auch für die Gewinnung neuer Mitglieder nutzen", schließt sich für ihn der Kreis.

Kein leichtes Unterfangen. Das weiß Siegbert Ullmann. Bis zu 30Veranstaltungen stehen jährlich im Kalender der Zschopenthaler. Besonders in der Vorweihnachtszeit folge ein Bergaufzug dem anderen. Dennoch will der neue Vereinsvorsitzende an seinem Vorhaben festhalten: "Wir haben keine andere Wahl, soll es auch in zehn Jahren die Hüttenknappschaft Blaufarbenwerk Waldkirchen/Zschopenthal noch geben."